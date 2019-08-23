徒步入学也是一份开学礼

3个人，一千多公里，沿途喝水约400公斤……汕头大学2019级湖南籍新生卢悦的上学路走了26天。21日上午，卢悦与父亲和11岁的妹妹历经26天的徒步后，终于踏进了汕头大学的校园。

暑假行将结束，新学期在即，不少家长绞尽脑汁，想给孩子一份特别的开学礼物，尤其是那些即将跨入人生新起点的大一新生的父母，更是希望能用意义非凡的礼物开启孩子的大学求知生活。

卢悦的这次徒步之旅可谓父亲给她的最具仪式感的开学礼了。我们常说“读万卷书，行万里路”，光有课本上的知识是不够的。正如卢悦此次的徒步之旅，父亲专门规划了一条“红色路线”，他们既走过益阳烈士公园，也登上过南岳衡山、炎帝陵，让孩子们通过自己的脚步丈量祖国的美好河山，沿途感受祖国的发展和地域文化。

在徒步中，卢悦不仅饱览祖国壮丽河山，对沿途风土人情也有了更好的了解，更学习到了许多课本里学不到的知识。比如，此次行程中三人的食宿全是卢悦一手安排的，从刚开始的生疏懵懂到后来的有序制定行程攻略，她在认知社会、人际交往、意志品质等方面的能力也得到了全面锻炼。

26天的徒步之旅虽然结束了，但卢悦的大学生活才刚刚拉开帷幕。相信这次徒步经历，既是父亲给她的最具仪式感的开学礼，也将成为她受益终生的财富。

(责编：实习生(樊洁瑜)、熊旭)