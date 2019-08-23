助力垃圾分类 小学生丰富暑假生活

炎炎夏日，转眼暑假已过大半。虽然是休息时间，但离开校园的孩子们依旧忙碌着。这不，金华市婺城区虹路小学的孩子们，在暑假期间穿起红马甲，组成一支支垃圾分类”宣传小队，走进街道、市场、居民家中，做环保小使者，为“垃圾分类”行动助力。

走进市场

垃圾分类宣传先行

早上7点，位于婺城区白龙桥镇虹路菜市场已经非常热闹，与此同时虹路小学一年级的小志愿者们穿上志愿者服，戴上志愿者帽，手拿宣传册，开始垃圾分类的宣传工作。

“阿姨，您丢弃在地上的菜是属于厨余垃圾，您可以把它扔进绿色的垃圾桶里。”“阿姨好，为了共建金华文明城市，垃圾一定要分类：蓝色是可回收垃圾，绿色是厨余垃圾，红色是有害垃圾，黄色是其他垃圾。垃圾分类一小步，文明建设一大步哦。”每个孩子都十分认真地向爷爷奶奶、叔叔阿姨宣传垃圾分类，希望大家都能参与其中，让环境变得更加优美。

走进社区

追根究底身体力行

利用假期休息时间，虹路小学的老师黄露给孩子们提出了一个问题——为什么要进行垃圾分类？带着这个问题，虹小二（4）班的 “环保小使者”们兵分两路，来到婺城区虹路村、楼家村，有条不紊地执行着自己的任务，寻找着问题的答案。

其中，第一小分队负责宣传工作。在“垃圾分类进校园”的思想引领下，依据垃圾分类宣传单，孩子们结合自己的垃圾分类经验，向路过的居民们介绍起分类的方法来，滔滔不绝，自信准确。第二小分队负责街道垃圾清理及分类投放。虽然年纪小，同样也可以为洁净婺城的建设添一份力。活动最后，经过亲身实践之后，孩子们踊跃发表自己的想法：垃圾是错放的资源，比如瓶子这些再加工之后可以重新利用、有害垃圾会污染环境.....

虽然活动时间很短，但在孩子的心里却留下了深远的影响。坚持垃圾分类，不再是一个口号，它会变成一种踏实的行动，辐射得越来越广。

走进民户

捡宣结合立竿见影

为进一步体验垃圾分类，虹小三（1）班的同学们来到婺城区白龙桥镇联丰村开展捡垃圾、宣传垃圾分类活动。

一手拿着夹子，一手提着袋子，孩子们纷纷寻找着自己的目标，把垃圾装进袋子里。不一会儿就装了满满一袋，路面也干净多了。

“来来来……我来看看垃圾分类规范了吗？”“爷爷、奶奶、叔叔、阿姨你们来看看，请听我跟你们说说垃圾分类应该怎么分，瓜皮菜叶是易厨余垃圾，饮料瓶、纸板是可回收垃圾，打火机、过期药品是有害垃圾……”小宣传员们手里拿着传单，走街串巷，兴致勃勃地向村民们宣传垃圾分类的重要性以及垃圾分类的方法。

这个假期，因为一份“特殊作业”，虹小的孩子们不仅深入学习践行了垃圾分类，用行动爱护自己的家乡，同时还丰富了自己的生活。（徐璐）

(责编：实习生(黄钰霖)、熊旭)