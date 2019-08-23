6岁以下儿童注意 长期使用电子产品面临六大伤害

6岁男孩小明，肩膀经常出现酸痛，妈妈带着他到医院就诊，经过检查，孩子的颈椎已出现了明显变化。在医生询问孩子日常生活习惯时，小明的妈妈说，孩子很淘气，父母平时工作太忙，没有太多时间照顾孩子，孩子从4岁开始，父母经常把手机给孩子玩，有时还让孩子玩平板电脑，有时一玩就是3-4个小时，没想到给孩子的身体带来了这么大的影响，家长为此后悔莫及。

3月22日国家卫健委最新发布的儿童青少年近视防控健康教育核心信息指出，6岁以下儿童要尽量避免使用手机和电脑。非学习目的使用电子产品单次不宜超过15分钟，每天累计不宜超过1小时。家长在孩子面前应尽量少使用电子产品。

随着电子产品的普及，长期使用手机有损健康是不争的事实，在“手机一族”越来越低龄化的今天，手机对儿童健康的不良影响越来越引发关注。在电视、电脑、平板电脑和智能手机之间，孩子们的屏幕时间比以往任何时候都要长。看电视玩手机的时间对孩子们有很多潜在的有害影响，从新生儿到青少年晚期。

火箭军特色医学中心儿科主任医师李芳教授提醒家长，避免孩子对电子产品产生依赖，低龄孩子使用电子产品一定要适时适度。儿童过多接触手机、电脑等电子产品，不仅因姿势问题导致骨骼发生变化，这些产品的频闪和辐射对孩子的发育都会造成影响。电子产品对孩子的健康危害很大，其中手机就是孩子健康的头号杀手。由于6岁以下儿童身心都还未发展成熟，过度使用手机、电脑等电子产品，通常会带来6种伤害。

影响脑部发育：太早把电子产品曝光给幼儿，会使他们注意力缺乏、认知力延迟、学习能力下降、变得更冲动以及缺乏自制能力，表现为易发脾气。

辐射：任何电子产品都会有辐射，虽然大人日常使用未必会有问题，但孩子就不一样了，他们的脑部与免疫系统仍在发展，会更容易受到辐射影响。

流行性肥胖：有研究称手机和游戏会引发肥胖，如果儿童在睡房使用电子产品，肥胖发生的概率会提高30%。而肥胖又会诱发心脏病、中风、糖尿病等疾病。

剥夺睡眠时间：有调查显示，经常玩电子产品的儿童中，有70%面临睡眠不足问题，在各方面影响了儿童发育。

上瘾：越来越多的年轻父母沉迷科技产品，疏于照顾孩子，这就变相让孩子也沉迷于电子产品，慢慢上瘾，久而久之对学习也会产生厌倦。

精神问题：过度使用手机等电子产品，让孩子患上忧郁症的机会也会增加，也有可能产生焦虑、注意力下降、自闭症等问题。

如何让孩子远离手机、电视、电脑等电子产品呢？作为家长，要做到以下九要点。

1.让孩子多睡觉。有研究表明，4-15岁的儿童每晚睡眠时间应为9 - 11个小时。因为睡眠不足会增加肥胖、痴呆和抑郁的风险。将电子产品移除卧室，使孩子形成一个固定的就寝时间。

2.让孩子多运动。儿童每天应至少有一小时的适度运动，在春暖花开季节，抽出一些时间带孩子出去散散步、打打球、逛逛公园，或去当地游乐场、动物园玩玩，让锻炼成为一种家庭活动，而不是一天到晚想着“泡手机”。

3.限制屏幕的时间。限制孩子每天只看1小时的电视或者手机，过度刺激会影响孩子身心健康，从肥胖到抑郁，再到多动症。把玩手机、打游戏等留到周末或节假日。

4.不要给孩子智能手机或平板电脑。多加强孩子的互动，增加孩子跟父母面对面沟通交流的时间，而不是给孩子一个电子设备，把孩子交给一个电子保姆。

5.建立家庭时间。很多家庭在吃饭的时候都开着电视或者看手机，此时关掉一切电子产品，边吃饭，边利用这个时间与孩子多交流，了解孩子一天的学习情况、与同学的关系处理等，在亲子沟通中让孩子感受到家人的关怀与温暖。

6.保持卧室没有电子设备。消除屏幕时间的一个好方法是禁止在孩子的卧室使用智能手机、平板电脑等电子设备，即使是充电器也应禁止使用。卧室应该是孩子放松和睡觉的地方。

7.做一个少玩手机的榜样。尤其是年幼的孩子，生活中一举一动都会以父母为榜样。作为家长必须带头做到少玩手机、少看电视。只有这样，孩子才会减少玩手机、看电视的时间。

8.要让孩子清楚：电子产品有一些特定时间屏幕是关闭的，例如吃饭、睡觉、写作业。每周抽出一些时间同爸妈一起做一些有趣的事情——不允许使用任何电子设备。

9.帮助孩子找到其他方式享受快乐。如果孩子除了盯着手机屏幕什么都不做时，在这种情况下，家长不要立即责怪和训斥孩子，而是把书籍、画板、毛笔、自行车等放在孩子身边提前准备好，让孩子自己选择。（莫鹏）

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