青年责任与发展峰会举办 学者共话新时代青年担当

“时代机遇，青年担当”第三届青年责任与发展峰会召开 刘一凡/摄

人民网北京8月22日电（李依环、实习生刘一凡）适逢国际青年日确立20周年，第三届青年责任与发展峰会日前在北京举行。会议由方略研究院、长江教育研究院主办，以“时代机遇，青年担当”为主题。聚焦新时代下青年责任、发展方向和机会，来自高校、行业的专家、学者、创业先锋等共话中国新时代青年的发展与未来。

活动上，清华大学教授王有强表示，对青年人来讲，影响未来发展最重要的因素是思考方式。他从实体经济和金融体系的宏观角度谈论，主张青年人应该通过有效的思维方式将责任与选择做到更好。

南京大学教授王自强从历史发展的角度出发，认为应该从社会生产力发展变化的维度来看待青年的责任话题。他在发言中提到，作为青年人，更重要的是去思考如何去创新，养成发散性思维和批判性思维，让思想跳出一个固定圈，要做一个有思想力、领导力、行动力和学习力的青年人。

此外，本次峰会上还发布了《2019年圆梦大学白皮书》。据介绍，“白皮书”基于圆梦大学公益计划活动期间累积的百万数据，旨在全方位多视角呈现青年学生和社会各界对于高考志愿填报所关心的各种因素和变化趋势。

白皮书显示，考生在填报志愿时，选择地域偏好的比例高于专业偏好的比例。此外，“学校优先”仍是全国大多数考生填报志愿的倾向。考生咨询的高频词汇是“专业”、“学校”、“分数线”、“学院”、“宿舍”、“环境”等。白皮书还显示，近年来考生对于大学生活环境和未来发展前景的关注呈现持续上升的态势。

(责编：李依环、岳弘彬)