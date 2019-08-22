原标题：中国机器人创客教育创新联盟成立

《中国机器人创客教育创新联盟成立》

以“发展 协同 创新”为主题的2019中国（徐州）机器人创客教育协同创新暨中国机器人创客教育创新联盟成立大会19日在徐州市艺术馆召开。中国机器人创客教育创新联盟由中科院、清华大学、北京师范大学、中国矿业大学、智能联盟等业内产学研界知名机构和企业共同构建，在中国产学研合作促进会的指导下，为培养幼儿和青少年思维创新和动手能力提供全新的平台。全国高校、研究院所、国内机器人创客教育企业代表300余人参加会议。

徐州市科学技术协会领导表示，为响应国家教育新模式和体系改革，更好的促进徐州市机器人创客教育的普及及发展，徐州市科协积极加强各项机器人创客教育类活动的开展，通过机器人创客教育行业论坛、中小学机器人课程普及、机器人创客嘉年华、科技智玩节、机器人竞赛等多主题活动，全面营造良好的机器人创客教育学习氛围。并通过引进国际、国内先进的机人创客教育理念和方式方法，支持配合徐州市政府进一步开展人工智能发展战略基地的打造。

“中国机器人创客教育创新联盟章程”于此次大会发布，该章程详细解读了联盟宗旨和联盟理念，详细规定了联盟任务、联盟组织机构和联盟成员的权利、义务等。大会推举北京智能联盟科技有限公司CEO王珂为联盟常务副理事长兼秘书长。

据了解，中国机器人创客教育创新联盟旨在促进机器人创客教育行业的规范有序发展，解决机器人创客教育企业创新发展中遇到的问题，提升我国机器人创客教育产业协同创新水平，面向“一带一路”沿线国家推广中国机器人创客教育协同创新发展的经验和模式，构建机器人创客教育行业的创新生态，促进机器人创客教育行业的规范有序发展，解决机器人创客教育企业创新发展中遇到的问题，提升我国机器人创客教育产业的整体竞争力与创新水平。（朱麒运）

(责编：郝孟佳、熊旭)