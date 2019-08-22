原标题：萨尔瓦多留学生：快速发展的中国充满机遇

葆拉游览长城。

“我的中文名是孟宝莉，孟子的孟，宝贝的宝，茉莉的莉。”就读于对外经济贸易大学的萨尔瓦多留学生葆拉用流利的汉语介绍自己。

这个暑假，葆拉没有回国同家人团聚，而是留在北京，蹬着共享单车走街串巷，探寻这座千年古都的文化底蕴。

葆拉说，一年来在北京所见所感都与想象中很不一样：城市很大，经济发展很快，数不清的名胜古迹……“真是百闻不如一见。”她用中文说道。

葆拉的“老乡”、华北电力大学萨尔瓦多学生费德里科也有同样的感受。从街头来来往往的电动汽车到装备太阳能电池板的共享单车，中国可再生能源的广泛应用给他留下了深刻印象。“我是中国快速发展的亲历者。”费德里科说。

费德里科(左一)和朋友游览故宫。

谈起选择电气工程及其自动化专业的原因，费德里科说：“国际能源问题日益严峻，中国可再生能源技术走在世界前列，学校授课老师也都是相关领域的专家，我希望学成后为萨尔瓦多可再生能源发展贡献力量。”

去年8月中国和萨尔瓦多建交后，中萨各领域合作全面铺开，包括费德里科和葆拉在内的30多名萨尔瓦多学生进入北京、上海、天津等地的高校学习。

就读于首都师范大学的萨尔瓦多留学生罗德里戈认为，中萨建交造福两国人民，在华学习的萨尔瓦多留学生便是最佳例证。

罗德里戈计划完成本科学业后，去上海继续攻读计算机科学与技术硕士学位。“毕业后我希望能在中国工作，多积累一些经验。”他说。

葆拉则选择攻读国际贸易硕士学位，“中国是贸易大国，在中国学习国际贸易再合适不过了。”

据中国海关统计，2018年中萨贸易额10.11亿美元，其中中方出口8.51亿美元、进口1.6亿美元，同比分别增长13.72%、10.09%和37.93%。日前，中萨建交后萨方首批对华直接出口的咖啡正式启运。

“在地球的这一边，中国有很多值得学习和借鉴之处，充满机遇。”葆拉说。

听中文广播、读中国新闻，通过一年的学习，萨尔瓦多留学生们的汉语水平有了显著提高，说起儿化音也都有模有样。

逛淘宝、点外卖、刷抖音，中国蓬勃发展的互联网经济为他们的课余生活增添了便捷和乐趣。

“我太喜欢用淘宝了，淘宝上居然能买到来自萨尔瓦多的面粉。”葆拉说，“电子商务在萨尔瓦多尚未兴起，未来我希望把网购和移动支付推广到萨尔瓦多乃至中美洲地区。”

在葆拉看来，中国是她的第二故乡。“一年来，学习生活有甜也有苦，我也因此获得成长。这段留学经历，已成为我人生重要的一部分。”她说。

8月21日是中萨建交一周年。葆拉说，萨尔瓦多和中国是新朋友，相信未来两国关系会结出更多硕果。

(安阳 戚文欣 冯景 参与采写：梅宇哲)(图片均由受访者提供)

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