原标题：澳大学在财政上“过于依赖中国学生”？悉尼大学发声明反对

澳大利亚智库“独立研究中心”21日发布报告，警告澳大学在财政上过于依赖国际学生、尤其是中国留学生，可能带来灾难性后果。这一报告引发各方关注。被点名的悉尼大学当天发表声明，反对这一说法。不过该报告作者萨尔瓦多·巴博斯21日对《环球时报》记者表示，这份报告的目的不是批评中国。他主要是提醒，澳大利亚的大学太专注于通过国际学生获得财政收入，而这种把国际学生当成“现金奶牛”的战略有巨大的风险。

该报告研究了澳大利亚7所顶尖大学(墨尔本大学、澳大利亚国立大学，悉尼大学、新南威尔士大学、悉尼科技大学、阿德莱德大学和昆士兰大学)国际学生的比例及他们对这些大学的财政收入贡献度。报告称，目前澳大学的国际学生比例约占25%，没有任何一所美国大学高于澳大利亚的平均水平。就单一市场而言，中国占据最重要的位置，约38%在澳大学就读的国际学生来自中国。国际学生对澳大利亚大学的财政收入至关重要。2017年，上述7所大学总收入的13%—23%来自中国学生的学费。其中，悉尼大学从中国学生学费中获得的年收入高达5亿澳元，居各个大学之首，占其年度总收入的近1/4。

巴博斯认为，澳大学在经济上过于依赖国际学生尤其是中国学生，虽然有利可图，但风险很大。他认为，风险主要来自于经济层面，中国经济增速在下滑，在中美贸易战的压力下有可能停止人民币兑换，中国学生可能大规模离开澳大利亚，并带来灾难性的后果。另一方面，尽管国际学生的比例已经处于高位，澳各大学还在依赖国际学生不断扩张。据澳大利亚广播公司报道，2013年到2017年，澳各大学的设备库存增加了20%，同期悉尼大学的关键管理岗位薪酬增加了74%。

对于巴博斯的警告，澳教育界似乎并不认可。悉尼大学21日发表声明称，该校保持了高入学标准，并实施收入多元化战略。澳教育部长特汉表示，对于出口行业而言，在特定时期更依靠于某一个市场是自然的。

环球时报驻澳大利亚特派记者 刘天亮

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