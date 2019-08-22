超三成大学生想整形美容 整容是否就能“美”

日前，中国青年网校园通讯社对全国1528名大学生进行问卷调查，结果显示：超三成大学生想整形美容，近九成学生不介意身边同学整形美容，有风险、效果不理想、花销太大、遇到陷阱被骗系大学生整形美容主要担心的问题；在有过整形美容经历的大学生中，超六成学生整形美容后更加自信，超七成对整形美容效果满意。

开放、包容和多元是当今社会的主流观念。超三成大学生想整容，九成学生不介意身边同学整容，这没什么可奇怪的。毕竟，爱美之心人皆有之，想让自己更自信，给求职加分，都是正常的诉求。

整容当然可以有，但不可盲目。现在，虽然整容机构到处都是，但并不能真正让人放心且保证基本安全。整个整容行业还是泥沙俱下，一些整容机构资质、人员素质都很成问题。甚至有新闻报道称，个别整容学员培训3天就上岗。一旦整容失败，给当事人造成的身心伤害很大。这些都令人毛骨悚然，确实需要仔细甄别。

每个年轻人都要科学理性看待整容，不让自己陷入整容泥潭。比如，很多大学生“一眼不合”就整容，就不再是单纯的爱美。不能把外表看得重于一切，而忽视了思想、学识、品质和底蕴等更重要的内容。不要天真地以为只要整容了，自己就真正变“美”了。

网上经常流行大学4年对比图，很多学生毕业时的模样，比刚入学时好看百倍。对此，很多网友戏言，大学真是个整容院。若仔细观察，你会发现，大学4年对比图中，其实外貌未必发生什么变化，让人感觉“变好看了”的，还有学识底蕴和气质提升等原因。不管怎样，年轻人不能失去对“美”更深刻的理解。（默城）

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