天津大学开荒10亩“责任田” 学生自己种地收菜分粮

大学生吃上自己亲手种的粮食是一种怎样的体验？最近，天津大学新校区西边地里种的花生、毛豆和玉米成熟了，100多名身着军训服的大学生走进地里、弯下腰来，在10亩种植地中收获着自己这数月来辛勤耕耘的成果。

今年4月，天津大学在新校区西边空地上开荒了10亩土地，作为第一批种植地，分给6个学院“承包”，用来种植花生、毛豆、玉米等粮食作物。这些粮食作物由学生自己播种、打理、收获、分享。

8月20日，学校正式组织第一次“粮食丰收”活动，上百名不同年级、正在军训的学生暂别军训场，挽起衣袖，戴上手套，一起来收取这些粮食，当天累计收获花生、毛豆、玉米各数十斤。

当天，天气有些阴沉，细雨蒙蒙。然而，这并没有打消同学们的积极性，大家干得热火朝天。这些刚进入大二、大三的同学们在老师的指导下，认真地收取花生、毛豆、玉米，并将这些粮食装进编织袋、收纳箱，一派繁忙景象。不同学院之间还暗暗“竞争”，同学们比拼着“谁干得又快又好”，充满干劲。

“花生根部整个拔出来之后，需要抖一抖土。”该校智能与计算学部种植的作物是花生，同学们主动分工，男生拔花生，女生摘花生。大二女生单嘉卉向记者分享着当时的场景。

“当我们得知拔花生这件‘不可思议’的事情时，也是兴奋了很久，因为对于我们这一代同学来说，很少有到田地里面干农活的机会，能感受劳动本身带给我的快乐，是很好的体验。”单嘉卉说。

据了解，这是该校“劳动美，奋斗情，家国梦”主题教育活动的重要环节，在学校学工部、后勤保障部的精心策划和组织下，将空地分给6个不同的学院“承包”，作为责任田。各学院分别确立劳动队长，并聘请专业的劳动导师，指导学生们自主种植、打理、收获。来自6个不同学院、不同年级的学生轮流参与劳动教育，包括毕业生和新生在内的多批学生得到锻炼，形成传承。

“每次这样的活动非常好召集人，不同年级的同学都踊跃来参与。”该校学生处教师、本次活动负责人之一刘玉玮告诉记者，原本她会以为这些“00后”“95后”大学生会比较娇气，不太愿意做这些事，但实际上同学们的参与热情非常高。

刘玉玮表示，考虑到每块种植地面积有限，每次“劳动教育”都限制名额数量，由同学自愿报名，先到先得。“其实地里是比较脏的，但都没什么人在意这些，能看出他们对于接触土地这件事很兴奋、很开心。”

本次粮食丰收活动预计持续3天，收获的粮食将由参与种植、打理的6个学院各自分给师生免费食用。记者了解到，这些粮食将由这些学院自主使用，其中一些学院打算依托学校食堂煮好这些粮食，免费分发给学生，比如智算学部则将粮食装箱放好，放在学院供师生自行拿取、品尝。此外，机械工程学院师生还带着部分劳动果实前往基层社区，看望困难户。

刚进入大三的余娅琪是该校机械工程学院的一名学生，从四月种植到六月除草、浇水，再到八月收获，她全程参与了这次“种地”活动。余娅琪表示，这个活动对她而言充满创新性和挑战性，看着被摘过的枝干堆成一人高的样子，心中满是成就感。“我认为这种劳动体验对于大学生而言很有必要，这种劳动品质应该在我们天大学子中传承下去。”

“学校将劳动教育作为‘五育并举’（德智体美劳）的重要一环，而这次种植活动正是我们学校劳动教育的一大载体。”刘玉玮表示，学校有意将“粮食种植”活动长期做下去，在一代一代学生中传承劳动精神。

记者看到，该校发布的活动推文阅读量已破万，不少师生为此点赞。网友“汪汪”留言：“我还去花生地锄过草！过了一个暑假就收啦！”名为“宇智波”的网友则“哭”诉：“为什么当年军训的时候没有收菜这个活动？”而网友“凉凉的薄荷糖”呼吁学校：“农林牧渔，都安排一下。”（记者 李华锡 实习生 蒋宇骏）

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