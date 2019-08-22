和心仪高中合个影吧 孩子们的选择出乎家长意料

暑假接近尾声，许多学生和家长的新学期焦虑症就越来越重。

杭州市景华中学的班主任陈晓敏在暑假家访时发现，这些准八年级学生们对新学期的学习非常迷茫，“我刚带完一届毕业生，大部分的学生都是到九年级才开始根据自己的成绩考虑上什么样的高中，但这时候选择就过于被动了，因为没有目标的学习便会没有动力。”

发现问题后，陈老师便给学生布置了一项作业——和目标高中合影。她还要求每个学生对照目标院校今年的中考分数线和自己的期末成绩，寻找自己和学校的差距，在新学期能有学习动力。

昨天，陈老师收到了大部分学生和目标院校的合照。

孩子们与心仪高中的合影（受访老师/供图）

变化：觉得学习没意思的男生 天天坚持背单词

“因为哥哥在杭十四中就读，他经常和我说学校的生活、学习，所以我也很向往这所学校。”学生张浩洋告诉记者，接到作业后，他和妈妈一起去十四中逛了一圈，并在校门口拍下了照片。

选定了目标之后，他便查找了学校今年的分数线。“我的成绩在班里是中等水平，和十四中有一定差距。”因为这样的差距让他有了危机感，最近他变得非常努力。

通常假期8点30分才起床的他，现在几乎每天6点40分就起床，早饭前完成早读打卡。除了每天上培训班外，他还规划了自主学习时间，早上学习3小时，下午学习3小时，晚饭后进行体育锻炼为体育中考做准备，几乎不用妈妈督促。

“以前上完培训班，他总是不会主动去做作业，但是自从有了目标之后，每天上完课后他就马上完成作业，并且自觉整理错题，每一道错题都会用不同颜色的笔做好注释。”张妈妈感受到了孩子的变化。

和张浩洋一样，有了目标之后，李潇也像变了一个人，他的成绩属于中等偏下，在选择目标院校时，他对比了杭城各个高中的分数线，将杭九中定为自己的目标。

“上学期他经常和我说读书太辛苦、没意思，想要放弃学习，我们怎么劝也没用，很为他的学习担心，但自从和目标院校合影后，他在学习上积极了很多。”李妈妈告诉记者，李潇每天都坚持英语诵读打卡和背诵十多个单词，下学期语文课本中的古诗文，他已经全部背完，而且他每天自觉抽出2~3个小时静心学习。

“以前早上上学我总觉得睡不醒，英语和数学特别难，作业写也写不完，但坚持英语打卡和背诵单词一个星期以后，我觉得很有成就感，学习其实也挺有意思的嘛。”李潇有点不好意思地笑了。

现象：全班没人选职高 家长们心态很平和

陈晓敏告诉记者，全班25人，她目前收到了21个回复，学生目标院校有杭州高级中学、杭十四中、杭四中、浙大附中、杭州第九中学、浙江音乐学院附中等，杭十四中最受青睐，有7个同学把这所学校作为目标学校，其次是杭高，有6位同学选择。

以重高作为自己目标的学生有一半以上，没有人选择职高。但记者在和老师、家长交流后发现，其实根据目前孩子们的成绩，职高是很多家庭的选择方向。

“在我看来这一目标是他前进的动力，其实我对他的中考没有施加太大的压力，选择院校需要量力而行，我也曾和他提起过考职高，在我看来只要肯努力，这也是一个很好的平台。”一位女同学的妈妈告诉记者。

“如果孩子能考上高中，肯定会支持让他读高中、大学，但是目前来说，孩子的学习成绩一般，我更倾向于让他冲刺一下好的职高。”另一位妈妈透露，对于这个问题，她和孩子有过交流，母子两人都能接受职高，但在中考之前，他们还是希望努力一下。

对于没有人选择职高作为目标的现象，陈老师说：“我不建议学生过早将职高定为自己的目标。现在学生初一才结束，未来两年还有很多可变性，选择高一点的目标能够加大他们学习的动力。如果到了初三，学生的成绩的确和理想差距太大，我们会建议孩子和家长，根据他们的成绩、爱好选择合适的职业高中。”（梁建伟）

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