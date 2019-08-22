分类帮扶点对点，大学生就业“红包”来了

2019届高校毕业生834万人，高校应届毕业生求职正在如火如荼开展。

近日，人社部印发《关于开展2019年全国高校毕业生就业服务行动的通知》（以下简称《通知》）。《通知》指出，深入开展分类帮扶，对未就业毕业生组织不少于2场专场招聘，提供不少于3次有针对性的岗位推介。

《通知》明确，本次的服务对象为2019届有就业意愿的离校未就业高校毕业生，往届未就业高校毕业生。本次服务行动时间为8月10日至9月20日。

集中开展“四个一”服务

“目前高校毕业生就业进展总体是平稳的，就业水平与往年基本持平，就业局势基本稳定。”人力资源和社会保障部就业促进司司长张莹说。

当前，部分没有就业的毕业生正集中进入市场求职。

“实现更高质量、更加充分的就业，得益于经济持续发展和结构优化，得益于积极就业政策效应的发挥，也得益于各地区、各部门的努力。”对外经济贸易大学公共管理学院教授李长安说，要实现更高质量和更加充分的就业，需要多措并举着力破解就业结构性矛盾，以确保经济发展朝着实现比较充分就业的战略目标前行。为此，需要把稳就业摆在更加突出的位置，实施更加积极的就业优先战略。

此次《通知》明确，把有就业意愿的离校未就业高校毕业生全面纳入就业帮扶，落实实名制就业服务，对需要岗位信息的开展职业介绍，对需要求职技巧的提供职业指导，对需要提升技能的提供职业培训，对需要增加经验的提供见习机会，对有志创业的提供创业服务，对就业困难的开展就业援助，使有需要的高校毕业生都能得到相应的就业服务和政策扶持。

《通知》要求，根据未就业毕业生底数、特点和需求，集中开展“四个一”服务：给毕业生一封信，介绍就业服务行动安排，告知政策服务享受渠道，提供信息查询路径；发放一份就业创业服务清单，明确政策内容、服务事项、享受条件和申请流程，力促毕业生对政策服务应享尽知；开展一次职业指导，讲解求职面试技巧，开展模拟招聘，提供职业素质测评，帮助毕业生合理确定职业定位，提升求职能力；制定一份求职计划书，明晰求职意愿、技能水平，提出职业规划方向，推荐适合的就业服务项目，帮助毕业生确定求职路径。

组织不少于2场专场招聘

“除了看中离家近这个优势，我们不少留在武汉工作的同学都觉得，这里的发展前景更值得期待。”已入职武汉一家金融科技公司的中南财经政法大学应届硕士毕业生汪雨涵说。

从武汉的“光谷”到合肥的“中国声谷”，从中部省份到西部内陆……如今，一个个新兴产业集群的崛起聚合高端生产要素和先进技术，正在吸引越来越多的高校毕业生纷至沓来。

“伴随我国产业结构的不断升级，教育、医疗等现代服务业的发展，增加了大量的就业机会，有利于高校毕业生等重点群体的就业。而高校毕业生大部分更适合在第三产业就业，进行生产服务、生活服务，从事金融业和投资，以及一些其他的商务服务，如旅游、教育等。”中国劳动和社会保障科学研究院副院长莫荣说。

对此，《通知》要求，深入开展分类帮扶。深入企业、基层一线收集岗位信息，集中开展就业见习，根据毕业生专业、技能水平和见习需求，开发一批高质量见习岗位，组织双向选择洽谈会，使有见习意愿的毕业生都能得到见习机会，落实见习补贴政策。

此外，《通知》还强调，加强就业权益保护，加强人力资源市场监管，严厉打击招聘过程中的欺诈行为，依法查处“黑中介”、违规检测乙肝项目等违法行为。开展一次就业权益保护专题宣传，提高毕业生风险防范和权益保护意识。（马爱平）

(责编：实习生(黄钰霖)、熊旭)