海外学子谈“我”的暑假故事

原标题：我和我的暑假故事（三）

林双说，这个暑假让她更自信了。

实训营中，何丽君（右四）与团队成员荣获“卓越精英团队”奖。

除了举办公益比赛，龙雨还会利用假期回到国内的希望小学支教。图为龙雨给学生们上课。

武绮雯(左一）在员工培训活动中参与小游戏。

“我和我的暑假故事”已经推出三期了，今天带给您的是最后一期。暑假临近尾声，两三个月的时间里，数以万计的学子在世界的不同角落收获成长、磨炼品性。看到更多更远的风景，与美好的人与事相遇，在遇到问题与冲破难关之间不断提升自己。

一切努力都不会白白付出，做好准备，迎接新学年的到来吧。

——编 者

发现更美丽的自己

地 点：中国福州

关键词：学化妆

“我觉得，上了妆容之后气色看上去真的很不一样，人显得很精神。每天能看到自己更美好的一面，不仅是对自己的尊重，更是对我遇见的每一个人的尊重。”谈起今年暑假学化妆的经历，林双仿佛有说不完的话，开心又满足。

林双就读于西班牙马德里自治大学，今年夏天是她升入大学后的第一个暑假。回国前，她就已计划好要利用暑假的时间学习化妆。“有时候同学们会相约聚会或者一起出游，很多场合需要女生化妆、穿礼服。但是我不会化妆，平时也穿着随意，所以常感觉和大家玩不到一块儿。”林双语气中带着一丝无奈。去年，她参加高中毕业典礼时，还是请国外的朋友帮她化的妆。“当时的妆容特别夸张，真的不太适合我。那时候我就在想，也许我真的应该开始学习化妆了。”林双明白，找到适合自己的妆容，对于提升自信也有益处，她开始逐渐了解这个她之前并不熟悉的领域，寻找入门之法。

刚进入大学时，她像不少化妆“零基础”的女孩子一样，在网络上学习一些美妆博主的化妆技巧，但尝试之后发现自己并不具备“自学成才”的能力。“有时化妆过程中我就被镜子里的自己逗笑了，还是没掌握要领，需要有人手把手教。”林双笑着对笔者说。今年暑假回国后，她便在一家专门教女性化妆和衣着搭配的机构报了名，她学得很起劲，非常用心。“我本身肤色偏暗，所以不能用太白的粉底液，要配合自己的肤色来上妆。”现在谈起化妆技巧，林双如数家珍，她笑称自己“手虽然还没学会”，但“心已经记住了”。

刚开始学画眉毛时，林双经常由于方法不得当而把眉毛画得又粗又浓，也闹出了不少趣事。后来，比照着老师从眉头、眉峰和眉尾细细讲解后画的左眉，她依样画自己右眉，结果却是一边自然好看、一边“惨不忍睹”。谈及学习化妆过程中的种种“波折”，林双忍不住笑出了声。

认真学习了一个暑假，又岂能有不会的道理。林双说，自己现在画眉的水平虽然仍没有老师高，但相较刚开始时已有巨大进步。

课程结束时，林双还受邀成为这家培训机构的模特，尝试了许多种不同的风格造型。“对我来说，化妆本来就是一件很难的事情，还要配合妆容找到适合自己风格的服饰搭配就更难了。”林双说，自己之前的穿衣风格属休闲舒适型，“经常是T恤、短裤，配运动鞋。”但在尝试了另外一些不同风格的搭配后，她发现很多搭配方式自己也很喜欢。“有一次我尝试‘职业风’的穿搭，镜子里的自己干练又利落，让我眼前一亮。”

学会了化妆和服装搭配后，林双有能力更好地展现自身的美，她说自己的确变得更自信了。“拍的照片每张都很好看，简直‘360°无死角’啊！”她露出了爽朗乐观的个性，说着说着便开怀大笑起来。

“每天漂漂亮亮地出门，一整天的心情都非常棒。这就是更美丽的我。”林双说。

做一周的“银行家”

地 点：新加坡

关键词：实训营

1周金融专业课程、7位新结识的朋友、第一次穿上正装上台演讲……这些都是何丽君在暑假参加实训营的回忆。

何丽君在瑞士洛桑酒店管理学院学习，这个暑假，不少同学决定用3个月的长假痛快地旅游放松一次，但何丽君却有不同打算。出于对金融领域的兴趣，在家人的支持下，何丽君报名参加了银行举办的“未来银行家实训营”活动，地点在新加坡。参与者来自不同高校、有着不同专业背景，一周时间里，他们将由金融领域专家授课并参观金融公司。

“最初报名参加实训营是为了开阔眼界，而在到达新加坡实训营基地后，我更加确信自己的选择是正确的。”何丽君告诉笔者，实训营课程加深了她对金融市场的了解，从运作方式到理财产品的工作原理，让她收获颇丰。在同一些大型金融公司经理进行对话之后，她对股票和债券市场的运作原理也有了一些了解。

课堂不只在教室，还在实践性更丰富的场景中。为让学生更深入直观地了解金融市场的概况，实训营团队走出课堂，到当地的一些金融公司参观。谈起在新加坡参加“未来银行家实训营”的见闻，何丽君打开了话匣子。她说，自己原本对金融一窍不通，但在经历了几天的课程后，她学到了基础的金融知识，对于金融的兴趣也更加浓厚了。

短短7天时间里，除了学到许多金融知识，她还结识了不少新伙伴。何丽君所在团队共有8个人，专业背景包括生物、化学、计算机、金融、数学等多个专业。实训营组织学生进行商业模拟比赛，“我们要做的一个项目是讨论大公司的市场选择。”何丽君介绍说，她与团队决定以美国亚马逊公司作为研究案例。“众人拾柴火焰高”。团队成员发挥各自所长，在两天时间内整理出亚马逊从创立到今天的运作模式。上台讲演时，团队出色的表现也收获了老师与同学们的赞赏。

“我们是朋友，是同学，更是‘同事’。”何丽君这样描述。“我们私底下经常聚餐，玩得很开心。慢慢地，大家变得十分熟络，保持着密切的联系。”

难忘的实训营之旅结束后，何丽君的假期还有“余额”。她想去北京，到故宫看一看。她也想利用剩下的假期做好预习，为下学期课程铺好底子。“我们学校对实习要求很高，要求实习时长要满一个学期及一个假期。”何丽君说，“学校每年都组织招聘会，吸引来自多个行业的大企业前来招聘。我现在多付出些努力，也是希望能在求职季到来的时候，顺利找到心仪的工作。”

去年，何丽君还曾在东京一家国际酒店做过实习生，近半年的时间里，她感受过不少有趣的文化碰撞，也结识了许多来自不同国家的朋友。“过完这个暑假之后，我希望自己能够积累更多经验，可以去其它国家实习，感受更多元的文化。”她说。

“梦织声”织出七彩梦想

地 点：新加坡

关键词：公益才艺比赛

第一次听到“脱盐”这个名字，不少人会觉得不解。

这个由留学新加坡的中国学生建立的团体，致力于帮助在新留学生更好地适应新加坡的学习和生活环境，提高学习和生活体验，助其全面发展。

“梦织声”是由“脱盐”“织梦”“小鱼干”等几个在新加坡的留学生团体共同举办的公益才艺比赛，演出比赛所筹得的善款会捐赠给希望小学，就在这个夏天，比赛正如火如荼地展开。龙雨是本次比赛的负责人之一，赛场忙里忙外，他今年的暑假过得热闹又充实。

“举办公益比赛并不是今年暑假才有的新想法，而是我们一直以来想要完成的目标。”龙雨说。早在今年初，团队就对2019年将开展的活动进行了规划，举办才艺比赛的想法就是在那时提出的。“但是这个计划曾一度搁浅，因为觉得需要投入大量人力财力物力，也需要大量的时间用于准备。对于我们学生来说，组织这样的活动确实存在着客观上的困难。”后来，织梦社团加入进来，搁浅的计划又看到了新的希望。

在新加坡留学生社团中，有个传统很受欢迎，那就是表演。平日里，学校多个社团的演出活动不少，留学生也喜欢这种形式，因为在展示才艺的同时，彼此之间还能交流合作、互相学习。“梦织声”公益才艺比赛从一定程度上来说，也呼应了留学生热爱表演、需要舞台的需求。

“与‘脱盐’团队相识，在其中担任比较重要的角色，不断去帮助更多的人，这些都让我觉得欣慰不已。”龙雨感慨地说，“我们举办‘梦织声’的初心，一方面是为了延续‘脱盐’的传统，另一方面也是为了宣传和推广长期公益理念。”

龙雨坦言，长期公益需要旷日持久的努力，虽然辛苦但却可以真正为需要帮助的人提供更多扶助，但对参与其中的志愿团队来说，的确需要一定的人力财力支持。

筹备“梦织声”比赛的过程中也遭遇阻碍，克服这些困难离不开团队的通力合作。“协调大家的时间就是我们碰到的第一个难题，但这也是可以理解的。组织成员对待课内学业和课外活动都很认真上进，大家凭借责任感互相督促，挤出时间撑过了初期最难熬的阶段。”龙雨回忆说，“第二个问题是如何让大家知道我们的比赛。前期宣传有限，又赶上大家学业繁忙的时间段，后来我们经过商讨，决定到各个宿舍张贴海报，联系多个新加坡留学生的公众号，请他们帮忙转载。一点一点地，最终让更多人了解了这个比赛。”靠着彼此间的支持和鼓励，最后能坚持下来，还是因为身边有这些人同路。龙雨说，这是他的心里话。

现在，“梦织声”即将进入决赛阶段，名单基本确定，场地和时间也已经商榷完成，后勤准备完毕。“万事俱备只欠东风”，这东风，便是导演的工作，不只导演，龙雨还得上场“客串”主持人。“比赛现场我要主持，这是我第一次用英文做主持，希望别出差错。”龙雨略带忐忑地说。“有位选手会在比赛当天过生日，我们专门为他设置了一个环节——合唱生日歌。希望这对他来说是难忘而特别的一个生日，也希望我们的比赛更有人情味。”龙雨悄悄地向笔者透露了这一惊喜。

“我们欢迎更多留学生加入这个行列，把今年的办出彩。如果以后还将举办类似活动，我们也能够有经验可循。”龙雨告诉笔者，他给自己布置的另一项重要任务，就是要将长期公益的理念传播得更广，坚持做下去，也是给自己的交代。

不会制图？那就做张海报吧

地 点：中国深圳

关键词：职场新人

“整个暑假，我几乎都在利用上班间隙‘恶补’不同的工作技能。虽然很疲惫，但是回头看，收获真不少。”

武绮雯正在英国利物浦大学市场营销专业攻读硕士，这个暑假对她来说充满了挑战。她在深圳一家游戏公司的人力资源部实习，工作真实的忙碌状态让她一开始有些措手不及。虽然两个月的时间不易又“坎坷”，但对于自己来说却是一笔宝贵财富。

实习第一天，部门领导就分配给武绮雯制作统计报表并核对相关数据的工作。“我从来没有做过统计报表，只能‘硬着头皮去摸索’。那天我一夜没睡，直到第二天清晨5点钟才完成。报表上交的那一刻，我感受到了前所未有的轻松。”她说。实习中涉及的许多具体工作内容，课堂上并没有教过，这就需要武绮雯根据实际情况快速学习。她必须在工作任务截止时间前自学并完成任务，还不能出差错。自己摸索难免走弯路，武绮雯很感谢部门中的两位前辈，他们的耐心指导让她能更高效地掌握所需技能。

“一开始，我不好意思打扰前辈们。但后来我发现只要是虚心请教，前辈们非常乐意回答我的问题，我心目中理想的职场就是这个样子。”武绮雯说，这段实习经历让她“很有成就感”。“部门里大大小小的会议都让我参加，我也可以发表自己的意见，这让我觉得自己是团队的一员，理应把工作做得更好。”

不久前，武绮雯经历了一次挑战，要为公司设计比赛用的宣传海报。这让她十分忐忑——她并未学过平面设计，也不会使用图像处理软件。但她绝不是轻易放弃的人，不会的就努力学会。下班后，武绮雯开始在网上自学入门级的设计软件教程，并请相关专业的朋友指点，文案、字体、图片、搭配元素……一遍遍地修改、调整。

海报前前后后改了11遍，武绮雯才最终做出了令自己满意的一版。“大一时我就有自学做图软件的想法，但一直没有实施。实习时偏偏碰到了海报制作的任务，不得不逼自己一下。”这件事让她意识到，人的潜力的确很大，关键在于是否真的下定决心去做。

制作新员工工作指南、组织职工例行培训、分析平台数据……实习期间学会多项新技能的同时，也有因疏忽而造成的小麻烦。“前一天开会时老板还特别强调，要认真注意作品中的每一个字和标点，结果第二天我就犯了错误。”奖品设定一栏中，原本一等奖是1000元人民币，但武绮雯误写成了100元。她说，老板将那处低级错误指出来的时候，她感觉十分尴尬。“我明明反复检查了很多遍，但还是出问题了。工作中再怎么谨慎认真都不为过啊！”武绮雯感慨道。

武绮雯的实习快要结束了，这份实习帮助她实现了从学生到职场人的过渡，也为她毕业后回国找工作增添了信心。“实习过程中，暴露出很多自己之前从未意识到的缺点。思维的转变真的很重要。”武绮雯说。 (文/王玉莹 郭煜 吴 彤 姜在辉)

(责编：李依环、熊旭)