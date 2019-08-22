要根治“校闹”就不能“花钱买平安”

近日，教育部、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部联合印发《关于完善安全事故处理机制 维护学校教育教学秩序的意见》（以下简称《意见》）。该《意见》明确了殴打他人、故意伤害他人或者故意损毁公私财物等8类“校闹”行为。有关部门将通过联合惩诫机制，对实施“校闹”、聚众扰乱社会秩序的人员实施惩戒。对于涉及“校闹”的犯罪行为，《意见》也明确，将依法追究刑事责任。

正如教育部政策法规司司长邓传淮所指出的，一些地方出于各种原因，政府和有关部门不能严格依法办事、果断处置，往往督促学校尽快予以解决、息事宁人，甚至花钱买平安。“近年来，因学校安全事故等引发的‘校闹’事件在各地时有发生。实践中‘校闹’经常伴有围堵校门、拉横幅、摆花圈、设灵堂、纠缠学校负责人、占据办公教学场所等非法过激行为，把‘闹’作为与学校博弈、获取更大利益的手段。”《意见》明确，要杜绝不顾法律原则的“花钱买平安”。这给各地、各校具体处理“校闹”提供了行动指南。

但是，必须意识到，针对“校闹”行为的治理，还是治标，要全面消除“校闹”，给学校创造良好的办学环境，还必须治本，这就要求治理产生“校闹”问题的土壤。

“校闹”直接表现在“闹”上，部分家长选择以“闹”的方式维权，首先是因为有的学校在处理安全事故时，不及时负责，甚至对事故加以掩盖，当事学生家长闹的目的是给教育部门和学校施压。对于这类问题，必须坚持依法治教，依法处理安全事故。此次《意见》要求健全学校安全事故预防与处置机制，就是从源头进行治理。

事发之后学校重视不够，家长闹了之后，马上息事宁人解决，这样的戏码近年来一直上演。这就不是依法治教，其出发点不是讲原则、是非，而是看利弊。很显然，有的家长也看准了这一点，导致“校闹”增多。需要注意，依法处理事故，本身就是对学生、家长进行法治教育、规则教育。

其次，我国家校之间缺乏健全、有效的沟通渠道。教育部早在2012年就发文要求中小学、幼儿园要成立家长委员会，并赋予家长委员会参与学校办学管理、监督的职权，但具体到学校办学，成立并有效发挥家长委员会作用的中小学、幼儿园并不多。

在现代学校治理中，处理家校矛盾、冲突，最有效的机制，就是建立家长委员会。这次发布的《意见》要求，建立学校安全事故纠纷调解制度。教育部门应会同司法行政机关推进学校安全事故纠纷调解组织建设，聘任人大代表、政协委员、法治副校长、教育和法律工作者等具备相应专业知识或能力的人员参与调解。要让调解制度得以建立并发挥作用，就有赖于学校进行现代治理，否则，家长会认为调解还是站在校方立场，而不会考虑学生的权利。

现行法律法规对处理“校闹”行为已提供了充分依据，关键在于避免为“息事宁人”而网开一面。要全面治理“校闹”，就要全面依法治教，这是规范学校办学的基础，也是维护校园办学秩序的基础。

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