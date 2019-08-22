救救这些“把吸管插到胃里”的孩子

据报道，为了瘦，为了在艺考面试中拿到高分，一些未成年人不惜快速减肥，把吸管插到胃里进行催吐。包括艺考生在内，网络上形成一个叫“兔子”的群体，其成员多以女性为主，其中不乏未成年人，她们通过催吐达到瘦身的目的。目前流行的三种催吐方式分别为手动、用管子和自然流出，“兔子”们用以上方法让自己变“美”。很多人一开始都沉浸在美食和纤细身材可以共存的诱惑里，殊不知催吐减肥形成习惯后，会产生交替性厌食症和暴食症，同时损害食道和牙齿。另外，催吐对未成年人的生长发展、免疫系统，女性激素分泌，生育都会造成严重伤害，甚至危及生命。

那么，为什么这么多人宁愿不要命，也要选择瘦?

当下，以瘦为美的审美观在我国越来越盛行，在这样的大环境下，不少年轻人认为，瘦就是“美”，瘦就意味着会获得他人更多肯定的目光。其实，此种审美不仅不符合自然发展规律，还会伤身害己，带来严重的心理负担。这样的观念对心智尚未成熟、缺乏基本健康常识的未成年人来说，更是危害甚广。

病态审美的蔓延是一个亟需解决的社会问题，但不该让未成年人买单。辨别能力弱的未成年人，从小受到主流审美偏好的影响，极易受到蛊惑走向减肥的极端。对此，家长、学校以及社会都应主动作为，以防危害日益加剧。

作为家长，首先应从自身树立健康的审美观念，让孩子在价值观塑造的过程中明白美是相由心生，除了外在美，更重要的是内心的美。与此同时，每个家长都应密切关注孩子的日常生活起居，陪伴孩子的成长，从小让孩子在正向审美观的环境下长大。

学校对未成年人审美观念的科学引导亦至关重要。未成年人极易产生从众心理，受到周围环境的影响。学校应在生理健康课上对学生普及正确的审美价值观，同时让孩子了解健康有效的减肥方法，明白采取极端方式盲目减肥会对身体造成诸多不可逆的伤害。

如今，“催吐”减肥已逐渐成为产业链，许多商家在电商平台上公开售卖“塑料管”等催吐产品。政府应加强对此种现象的关注和管理，完善相关法律法规，加大宣传教育。

爱美之心人皆有之，然而追美之路不应如此偏激。其实，每个人都有自己的审美自由，瘦不是“美”的标准，自信才是“美”的前提。

请对“美”多一份宽容，请对身边人多一份善意，让青少年在健康、阳光的环境下自由成长!（张婉祎）

(责编：实习生(樊洁瑜)、熊旭)