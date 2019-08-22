人民网>>教育

《中国未成年人网络保护法律政策研究报告》建议——

未成年人网络保护应注重疏堵结合

2019年08月22日09:13  来源：中国教育报
 

北京青少年法律援助与研究中心日前在京发布《中国未成年人网络保护法律政策研究报告》，建议未成年人网络保护要以儿童权利为导向，要建立疏堵结合的未成年人网络保护法律政策体系，对未成年人使用网络直播、发视频等行为进行限制而非隔离。

报告认为，未成年人网络保护要遵循《儿童权利公约》，确立以儿童权利为导向的法律政策理念。“未成年人网络保护要有儿童视角，要遵循儿童权利的价值取向。”北京青少年法律援助与研究中心主任佟丽华说，未成年人网络保护归根结底是现实社会各种问题的集中反映。未成年人网络素养和能力只能是在孩子参与网络建设的过程中培养，而不是在隔离状态下培养。未成年人网络保护不仅是国家和父母的事情，更是孩子们的事。

为此，报告建议，加大对发布、传播不良信息行为的处罚力度；在刑法中规定对持有儿童色情信息行为的处罚；对涉及未成年人网络欺凌的资料采取阻断传输、删除等措施，对实施网络欺凌的行为进行处罚。

“国家要建立堵疏结合的未成年人网络保护法律政策体系。”报告建议，对未成年人使用网络直播、发视频等行为进行限制而非隔离，应鼓励未成年人发布具有正能量并符合社会主义核心价值观的作品，建立具有中国特色的网络产品分类制度等。（记者 王家源）

(责编：实习生(樊洁瑜)、熊旭)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云
 

相关专题

推荐阅读

报告：60%的儿童参与课外班 平均年花费9211元 日前，《中国儿童发展报告（2019）——儿童校外生活状况》在京发布。报告显示，儿童参与课外班日常化，课外班已成为校外生活的重要组成部分。 【详细】

原创报道|

8类“校闹”将受严惩 五部门发文保障学校安心办学 教育部、最高人民法院等五部门联合印发《关于完善安全事故处理机制 维护学校教育教学秩序的意见》，构建起治理“校闹”的制度体系，为学校安心办学提供保障。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved