未成年人网络保护应注重疏堵结合

北京青少年法律援助与研究中心日前在京发布《中国未成年人网络保护法律政策研究报告》，建议未成年人网络保护要以儿童权利为导向，要建立疏堵结合的未成年人网络保护法律政策体系，对未成年人使用网络直播、发视频等行为进行限制而非隔离。

报告认为，未成年人网络保护要遵循《儿童权利公约》，确立以儿童权利为导向的法律政策理念。“未成年人网络保护要有儿童视角，要遵循儿童权利的价值取向。”北京青少年法律援助与研究中心主任佟丽华说，未成年人网络保护归根结底是现实社会各种问题的集中反映。未成年人网络素养和能力只能是在孩子参与网络建设的过程中培养，而不是在隔离状态下培养。未成年人网络保护不仅是国家和父母的事情，更是孩子们的事。

为此，报告建议，加大对发布、传播不良信息行为的处罚力度；在刑法中规定对持有儿童色情信息行为的处罚；对涉及未成年人网络欺凌的资料采取阻断传输、删除等措施，对实施网络欺凌的行为进行处罚。

“国家要建立堵疏结合的未成年人网络保护法律政策体系。”报告建议，对未成年人使用网络直播、发视频等行为进行限制而非隔离，应鼓励未成年人发布具有正能量并符合社会主义核心价值观的作品，建立具有中国特色的网络产品分类制度等。（记者 王家源）

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