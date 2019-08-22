13个留守孩子暑期免费学艺术

暑假里的一天，吉林地区暴雨如注。位于吉林市丰满区前二道乡的吉林市第26中学一间教室里，13个孩子围坐在一起，目不转睛地看着两个小机器人随着旋律舞蹈。

不久前，一场名为“益路行·成长营”教育扶贫公益项目启动仪式在这里举行。益路公益、吉林建筑大学、吉林市第26中学三方签署了《乡村教育计划合作备忘录》，并在26中建立了日常支教与暑期支教相结合的“助力乡村儿童成长站”。来自吉林建筑大学电气与计算机学院的12名大学生和两名教师住在26中，为该校13名学生开“小灶”——进行音体美以及科学技术、暑假作业等方面的辅导。

“这个暑假，孩子一分钱不花，还能得到音乐、美术、舞蹈、英语等课程指导，我们当家长的能不高兴嘛！”一名特困生家长告诉记者。

“我最喜欢解老师的音乐课，他的吉他弹得太棒了。”“希望寒假的时候还能来”……支教最后一天，孩子们得知大哥哥大姐姐要离开26中返回长春，有点掩饰不住难过的情绪。

据悉，针对假期开展志愿者到校为孩子们免费补课活动，吉林市第26中学曾多次开会研究具体方案，从选择学生到志愿者团队，到授课内容，以及安全保障，授课教师的住宿等方面多次与益路公益和吉林建筑大学领导沟通协商，最终达成一致。（记者 赵准胜）

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