除了保送名校，竞赛生还得到了什么

竞赛生们（北京师范大学官网/供图）

8月16日，中国计算机学会突然发布通知，宣布NOIP竞赛暂停。

NOIP全称为全国青少年信息学奥林匹克联赛，分为普及组和提高组两个组别。竞赛暂停，打乱了很多人的备战节奏。但业界普遍认为，竞赛并不会就此取消，更有可能的是改名再来。

其实，NOIP是很多人接触算法竞赛的开始。到了大学，这些人的大部分仍会继续自己的竞赛之路，在ACM国际大学生程序设计竞赛（简称ACM-ICPC）的赛场上继续拼搏。

那些属于竞赛的日子，仍是他们青春岁月中浓墨重彩的一笔。

“不做题会觉得有些空虚”

ACM-ICPC是全球最具影响力的大学生程序设计竞赛。在ACM-ICPC中叱咤风云的选手，大多也曾在NOIP和NOI（全国青少年信息学奥林匹克竞赛）中摸爬滚打。和算法题交手过招，是这些“计算机大神”生活的一部分。

初高中时搞竞赛，当然也存有功利心，想拿竞赛成绩作为名校的敲门砖；但热爱，同样也是他们坚持的动力之一。

到了大学，还在竞赛的坑底躺平，每个人的原因各有不同。北京师范大学信息科学与技术学院研究生孙科心中有遗憾——高中时在弱省弱校，没机会学到什么东西，在NOI中发挥不佳。凭借信息学奥赛保送北京大学的2016级本科生吉如一也有遗憾——高中没有入选国家队为国出征。“到了大学就还想继续比赛。而且高中搞了两年竞赛之后，有些放不下了，不做题就觉得空虚。”

竞赛生们一进大学，就对写代码驾轻就熟。其他计算机专业新生需要把大量时间花在学习和练习写代码上，但竞赛生们能拿这些时间来做些别的事情。比如，继续打比赛。

“用自己学过的算法知识、编程技巧等等去解决一道道题目，可能需要冥思苦想，也可能会做错，但最终解成功时会觉得十分有成就感，这就是算法竞赛最大的魅力。”孙科说。

ACM-ICPC分为区域赛和世界总决赛，团队要在规定的5个小时内完成主办方给出的题目，题目通常为8—13道。和高中时的信息学奥赛不同，ACM-ICPC的题会出得更加包罗万象。“比赛没有超纲的知识。它不仅考编程、算法、数据结构，还可能考到编译原理、计算机组成原理等，涵盖大部分计算机专业课知识点。”孙科说。

ACM-ICPC决赛：重压之下的高手过招

在吉如一看来，如果高中时竞赛基础较好，在区域赛中拿到奖牌并不难。他也很清楚，从实用角度来讲，在区域赛中拿牌就已经足够；再往后参加世界总决赛，边际效益其实会缩水。“世界决赛竞争激烈，拼命训练才能拿牌。”

吉如一记得，2018年决赛前的半个月，他和队友几乎将所有的课余时间都花在了训练上。如果没有课，他们就在机房里从早泡到晚。

但对赛场的渴望会战胜理性的投入产出比分析，竞赛选手终究还是热血难凉，想代表学校、代表国家，和来自世界各地的参赛选手一较高下。

“能跟世界范围内的大神们同场竞技，这件事情本身就已经非常酷炫了，体验大概就是激动的心、颤抖的手，就像奥运会一样。”去年也曾代表北京师范大学参赛的孙科说。

2018年ACM-ICPC决赛就在北京大学邱德拔体育馆进行，这也是吉如一第二次参加总决赛。当时，有来自51个国家和地区的140个团队同场竞技。“压力非常大。”现在回忆起来，吉如一脱口而出的，仍是压力。主场作战，既是优势，也让队员背负了沉甸甸的期待。

题目会以纸质形式发到参赛队员手上。他们最先要做的事就是读题，判断题目的难易程度，制定解题策略。由于三个人只有一台电脑，所以一个人上机操作时，其他两个人就要抓紧时间思考其他题目的解法。

计算成绩时，队伍的解题数量最为重要，其次是解题耗时。ACM-ICPC的题目结果都是当场揭晓，如果提交一次错误答案，就会被罚时20分钟。

比赛机制很有意思，简直像是故意在给选手压力——前4个小时，大家能在现场屏幕上看到所有队伍的做题情况和实时排名，最后一个小时“封榜”，大家只能知道自己队伍的成绩。

这种透明性也是对参赛选手心理素质的极大考验。前4个小时，你是领先还是落后，抬头瞥一眼大屏幕就能看到。每个队伍的名次都随着比赛时间的推移上蹿下跳，根本没谁能吃下什么定心丸。

是的，非常紧张刺激。ACM-ICPC也尽量在这种紧张中创造了些趣味出来——队伍每做出一道题，就会得到一个对应颜色的气球。而且，如果你是第一支攻克下某道题的队伍，还会得到一串非常不一样的气球。

吉如一记得，决赛当天，3个人的状态都不太好。一开始就是逆风局，做得很不顺，最差的时候，比排名前列的队伍落后了整整三道题。“写代码时手都在抖。” 到了后半程，队伍才逐渐赶超上来。

最终，北大拿到了第三名，获得金牌。

“很高兴，也有些失落。就这么结束了。” 根据ACM的规定，同一名选手只能参加两次世界总决赛。所以，大二的吉如一，也就此退役，当了学校ACM-ICPC队伍的学生教练。

竞赛之路，成就与遗憾并存

当然，吉如一面前的路仍然很广。作为竞赛大神，工作可能是他最不需要担心的事情。

孙科和吉如一也都参加过形形色色的其他比赛。说实话，现在的算法编程大赛，实在是不要太多。谷歌、脸书、美团、字节跳动、百度……众多互联网公司都在办比赛，每一次比赛，在吉如一看来，都是一次竞赛人的“大型线下聚会”。

杨博洋曾经也是一名算法竞赛选手，参加过NOIP，也参加过ACM-ICPC。现在，他所在的计算机教育公司计蒜客，也在办自己的比赛“计蒜之道”。

杨博洋告诉科技日报记者，实际上，办比赛的目的之一，还是“聚人”。把那些年轻的有才气的青年学子召集过来，搭建一个他们和企业沟通的桥梁。企业给学生额外面试机会或者入职绿色通道，提前物色或者锁定他们的心仪人选。

不过，在这么多比赛中，ACM-ICPC仍然有其独特的含金量。杨博洋自己就是一个例子，比赛经历是他简历中的加分项。而他在招人时，也会更加青睐竞赛生。“ACM-ICPC是三人组队，就更能体现出学生的综合素质。”它不仅考验代码能力，也考验选手的团队协作能力、沟通能力和抗压能力。“这些都是软件和算法工程师需要具备的特质。”而且，杨博洋觉得，愿意投身竞赛，意味着他们对行业有热爱，这样的人，也更容易在行业中做出成绩。

因为竞赛，吉如一学了很多知识，还认识了很多人。竞赛是个小圈子，选手之间彼此熟悉。“这是一笔宝贵的财富”。

不过，他已经开始将精力更多地转向科研。吉如一是竞赛圈的大神，但当他从赛场走下进入科研实验室时，也会恍然发现，身边的同学已经在其他方向上走了好远。“投入精力搞竞赛确实让我放弃了一些可能性，但我不会后悔。”虽然仍会感到焦虑，但吉如一也在调整心态，要去往另一条赛道上奔跑了——他已确定要在北大继续攻读博士研究生。

“算法知识，编程能力，与人沟通的能力……最重要的还是竞赛的这种独特经历。”孙科一一细数竞赛带给自己的收获，“回忆里有遗憾，也有成就。我觉得没有失去什么，人不可能每条路都走一遍。”（张盖伦）

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