新时代法科学生如何提高写作能力？专家学者这样说

人民网北京8月21日电（李依环、实习生樊洁瑜）日前，由湖南大学发起的“全国法科学生写作大赛”启动仪式暨“新时代法科学生写作能力培养高峰论坛”在北京举行。来自中国法学会法学教育研究会、中国人民大学、湖南大学等40多所机构、高校的近50位专家、学者参加了此次论坛。与会嘉宾就如何提高法科学生写作水平、推进复合型法律职业人才培养进行了深入对话和研讨。

湖南大学党委副书记、纪委书记曹升元在致辞中指出，法律写作在卓越法治人才体系中具有重要地位，法律人才离不开语言艺术与写作能力。发起举办“全国法科学生写作大赛”，是推进法学教育培养体制创新、落实卓越法治人才教育培养计划、团结全国法学教育力量的重大举措。

中国法学会学术委员会主任、中国法学会法学教育研究会副会长张文显做了主旨报告。他指出，法律写作包括知识、思想、语言、逻辑、修辞五个基本要素。为了提高写作能力，法科学生应注重法律写作和法律语言的特殊性，不仅要进行法律逻辑训练、锻造法律思维能力，更应关注社会现实、在实践中提炼法理智慧。

湖南大学法学院院长屈茂辉主持活动

多位专家会上指出，目前，我国的法学教育还不能完全适应建设法治中国的需要。其中，不重视写作能力培养、写作能力欠缺是最为明显的短板，尤其对于技术性写作之外的思想性和逻辑性关注不足。因此，提高法学领域的教师和学生对于写作能力的关注和重视非常必要。

湖南大学法学院院长屈茂辉表示，写作是法科学生融会法学知识的重要方式，也是进行法律表达的主要途径，更是从事法律职业的重要基础。发起创立“全国法科学生写作大赛”，目的是通过比赛形式推动法学教育领域对法科生写作训练的重视，共同探索在新时代背景下如何提高法学教育质量。

同期启动的全国法科学生写作大赛，以本科生为参赛对象，并将逐步扩展到硕士研究生、博士研究生。参赛作品聚焦法学论文、案例评论、人物书刊三大领域，分为初赛和复赛进行。各地法科学生将围绕特定主题展开写作。

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