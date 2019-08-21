阎海峰：中国商学院已经从“学着讲”发展到“接着讲”

人民网北京8月21日电 （记者郝孟佳 实习生樊洁瑜）近日，华东理工大学商学院院长阎海峰做客人民网时表示，中国的商学院要创造自己的商学知识，要研发中国的管理知识，要总结提炼中国的企业管理实践。

“早期，商学院的商科建设和培养，总体上以学习、消化、吸收西方的经验为主。但是管理教育，既有一般规律，也有各个国家的文化、历史等等所决定的高度情境化的知识，在这个过程中我们发现，完全地学习或者照搬美国的知识经验，未必能够满足中国的需要、适合中国的情形。”阎海峰说，“以前，我们是在追随、学习、模仿，是‘学着讲’，现在，我们引进、消化、吸收，是‘接着讲’，讲出适合自己国情和需求的管理教育。”

阎海峰认为，华东理工大学商学院在上海，应该利用好上海国际化的区位优势和特征，把商学院的发展和优势学科所在的行业紧密结合起来，从而形成自己的特色。

据介绍，华东理工大学商学院成立的时候只有一个管理工程系和一个经济发展研究所，共有二三十人。如今，商学院3个一级学科一共5个系，共有教师近160人，教职员工近300人，本科生的规模超过2000人，研究生的规模超过2000人，从本科生到博士生，总在校学生人数已经达到5018人。

阎海峰表示，学校规模扩大了，有了很好的硬件办学条件。现在，学院更加重视内涵发展，一是有相当数量的教师在国际顶级的期刊上和国内一流的期刊上发表了学术论文，二是学院聘任了一部分外国教员，在师资队伍上更加国际化和多元化。

在培养人才方面，学院以“连接商业与科技、培养知行合一的经管人才”为使命，更加看中学生解决问题能力。“大学就是服务、引领社会，而引领离不开创新。”阎海峰说，通常在商业领域，创新最快的不是理论反而是商业实践，所以学院非常重视教学与产业的结合，与工科创新型成果结合。让学生更加了解和理解现代科技、前沿科技创新型发展的新成果，也更加明白新科技的创业者和管理者。

近年来，华东理工大学商学院立足于理工科优势和中国本土特色，不断推进国际化交流合作。阎海峰说：“国外的高校非常希望跟中国高校合作、融入中国市场。我们也应该拥有足够的信心与国际一流的商学院合作，既发展我们自己，也为世界做贡献。”

在谈到未来国内商学院的发展趋势和愿景时，阎海峰说：“中国的商学院，既要有能力为全球管理学贡献中国的管理知识，也要能够为中国的企业转型升级，真正做出原创性的贡献。要培养出具备中国商业智慧、代表中华民族商业文明，兼备智慧与管理能力的中国管理人才。”

阎海峰表示，华东理工大学商学院将进一步提高国际化水平，在全球的管理商业实践中定位、谋划和思考中国商学院的发展，贡献中国智慧、中国知识、相互学习、相互借鉴。

(责编：郝孟佳、袁勃)