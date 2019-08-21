高思爱学习与飞博教育、葡萄智学携手推出“三师联教”创新英语产品

原标题：高思爱学习与飞博教育、葡萄智学三家携手推出“三师联教”创新英语产品

在近日举办的2019WWEC教育者大会上，高思爱学习与飞博教育、葡萄智学达成战略合作，共同推出OMO英语新品Fly Up。“这是一个普通培训机构难以做到的产品”，高思教育总裁、爱学习事业部CEO李川在接受记者采访时表示，此次参与战略合作的三家企业在各自擅长领域都是“拔尖”的，此次的合作堪称“地表最强组合”。

当日，高思教育总裁 爱学习事业部CEO李川、飞博教育CEO陈波、葡萄智学CEO茹立云共同出席发布会，并对新品进行功能介绍和产品解读。

三师联教，能说会考，AI技术满足学生个性化学习需求

英语教学1.0时代，是一名老师用一本纸质教材，面对一群学生授课。随着双师课堂诞生，英语教学进入了2.0时代：英语外教在线授课，中教老师辅导教学。而今，双师课堂已经普及，家长与学生的需求趋向于个性化、定制化的情况下，在线外教行业正在寻求新的突破与发展。

作为一家以内容和科技驱动的K12教育赋能平台，高思爱学习拥有强大的教研教学实力，一直在为行业输出优质的英语学科产品——思高英语，并通过“北京名师主讲＋本地助教辅导”的双师课堂，将出色的教学体验无损耗地展现在合作机构学员眼前。目前，经过三年发展，思高英语已是全国2000多家机构的共同选择，教学效果也得到了学生、家长和老师的一致认可。

然而，随着互联网、教育、人工智能的不断发展，以及中高考相关政策的不断变化，国人学习英语的形式和目的已经发生变化。高思爱学习抓准英语教培行业从重应试到应用与应试并重的拐点，联合拥有优质外教资源的飞博教育和AI技术实力出众的葡萄智学，共同推出“三师联教，能说会考”这一模式。

三师联教中的“三师”，是指“线下中教+线上AI教师+线上外教”，即在双师联教模式上引入科技化与规范化的AI教师。与传统直播、录播的双师课堂相比，三师联教融入AI技术，使得课堂互动性更强，教学效果更好。

新产品中AI技术贯穿整个教学过程。在课堂上，AI教师利用智能跟读、语音识别和人脸检测等技术，实时了解学生学习时的困难、学习兴趣和专注力等，科学调整后续的教学方法和内容。在课后，AI教师通过测评和练习，收集到每位学生在课堂上掌握知识点的情况，形成富有个性化的辅导课程报告。该报告依托AI大数据分析，可设计出针对学生学习中薄弱部分的专属课程，还能辅助中教老师更全面地了解学生学习进度，掌握外教教学情况，评估教学效果，并作出及时调整。

高思教育总裁 爱学习事业部CEO李川、飞博教育CEO陈波、葡萄智学CEO茹立云

开放连接，成人达己，强强联合的OMO新产品为机构持续赋能

据艾瑞咨询权威发布的《2018中国在线教育行业白皮书》，预计到2020年，中国在线教育的用户规模将达2.96亿人，市场规模将达4330亿元。随着互联网的发展、二胎政策、消费升级、国家对外开放加强等因素，K12英语培训市场规模也将进一步扩大。

会上，高思教育总裁爱学习事业部CEO李川表示：“开放连接，成人达己一直是高思爱学习的事业法则。作为一个开放的平台，高思爱学习愿意和其他优秀的服务商一道，为K12教育机构提供更优秀的产品、服务和解决方案。新产品Fly Up是由三方共同推出的首个’三师联教’产品，随着三方合作的深入，会继续开发更多满足不同客户需求的产品，持续为机构赋能。”

据了解，飞博拥有全球4000+优质外教，严格的筛选制度甄选出的外教，全部持有权威执教证明，100%拥有教学资质。飞博教育CEO陈波表示：“飞博优质的外教资源，结合高思爱学习强大的教研能力以及葡萄智学的AI技术支持，三强联合将成为英语教育3.0升级的一个全新起点，这对整个教育行业的发展都有着巨大的推动力和影响力。”

葡萄智学的AI智能体系在业内也是令人交口称道，葡萄智学CEO茹立云指出：“优秀的外教老师是稀缺资源，师资不稳定的同时价格也很昂贵。通过AI技术赋能的英语产品，可以实现“批量复制”，让所有家庭都能负担得起纯正英语母语的外教，并通过高频便捷的学习，让孩子英语真正进步。”

目前，高思爱学习已经与全国1600多个县市的8000多家机构达成合作关系，此次推出的“三师联教，能说会考”的英语产品，会让更多机构感受“AI+英语”的魅力，让三至六线的孩子学到地道外教的地道英语。

(责编：郝孟佳、熊旭)