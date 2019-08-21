方志敏烈士诞辰120周年 《清贫》进入新编语文教材

被捕后的方志敏

人民网北京8月21日电（李依环、实习生李璐 ）“清贫，洁白朴素的生活，正是我们革命者能够战胜许多困难的地方！”这是统编语文教材五年级下册课文中的一段话，出自无产阶级革命家、军事家方志敏《清贫》这篇文章。

今天是方志敏烈士诞辰120周年纪念日。长久以来，方志敏烈士的精神都激励着青少年努力学习，鼓舞着中华民族奋发前进，其以身殉志的事迹已被纳入义务教育统编三科（语文、历史、道德与法治）教材。

方志敏出身江西上饶的一个贫苦农民家庭，积极投身革命。1928年，方志敏创建赣东北苏区，毛泽东称之为“方志敏式”根据地。统编历史教材八年级上册介绍道，“井冈山革命根据地建立后，方志敏、邓小平、贺龙、徐向前、刘志丹等人也在各地领导武装起义，建立革命根据地。” 1935年，方志敏不幸被俘，身陷囹圄。面对敌人的威逼利诱和种种酷刑，他坚贞不屈，忍着病痛先后撰写出《可爱的中国》《狱中纪实》等12篇文稿和信件，为中华民族奉献了不朽的精神财富。1935年8月6日，方志敏在江西南昌英勇就义，时年36岁。

《清贫》手稿

《清贫》正是方志敏在牢狱中所作，他以大无畏的革命乐观精神，回顾了被捕时的情形：

我从事革命斗争，已经十余年了。在这长期的奋斗中，我一向是过着朴素的生活，从没有奢侈过。经手的款项，总在数百万元；但为革命而筹集的金钱，是一点一滴地用之于革命事业。这在国民党的伟人们看来，颇似奇迹，或认为夸张；而矜持不苟，舍己为公，却是每个共产党员具备的美德。所以，如果有人问我身边有没有一些积蓄，那我可以告诉你一桩趣事：

就在我被俘的那一天———一个最不幸的日子，有两个国民党的兵士，在树林中发现了我，猜到我是什么人的时候，他们满肚子热望在我身上搜出一千或八百大洋，或者搜出一些金镯金戒指一类的东西，发个意外之财。哪知道从我上身摸到下身，从袄领捏到袜底，除了一只时表和一支自来水笔之外，一个铜板都没有搜出。他们于是激怒起来了，猜疑我是把钱藏在哪里，不肯拿出来。他们之中有一个左手拿着一个木柄榴弹，右手拉出榴弹中的引线，双脚拉开一步，做出要抛掷的姿势，用凶恶的眼光盯住我，威吓地吼道：

“赶快将钱拿出来，不然就是一炸弹，把你炸死去！”

“哼！你不要做出那难看的样子来吧！我确实一个铜板都没有存；想从我这里发洋财，是想错了。”我微笑着淡淡地说。

“你骗谁！像你当大官的人会没有钱！”拿榴弹的兵士坚决不信。

“决不会没有钱的，一定是藏在哪里，我是老出门的，骗不得我。”另一个兵士一面说，一面弓着背又将我的衣角裤裆过细地捏，总期望有新的发现。

“你们要相信我的话，不要瞎忙吧！我不比你们国民党当官的，个个都有钱。我今天确实是一个铜板也没有。我们革命不是为着发财的！”我再向他们解释。

等他们确知在我身上搜不出什么的时候，也就停手不搜了；又在我藏躲地方的周围，低头注目搜寻了一番，也毫无所得，他们多么失望啊！那个持弹欲掷的兵士，也将拉着的引线，仍旧塞进榴弹的木柄里，转过来抢夺我的表和水笔。后彼此说定表和笔卖出钱来平分，才算无话。他们用怀疑而又惊异的目光，对我自上而下地望了几遍，就同声命令说：“走吧！”

是不是还要问问我家里有没有一些财产？请等一下，让我想一想，啊，记起来了，有的有的，但不算多。去年暑天我穿的几套旧的汗褂裤，与几双缝上底的线袜，已交给我的妻放在深山坞里保藏着——怕国民党进攻时，被抢了去，准备今年暑天拿出来再穿；那些就算是我唯一的财产了。但我说出那几件“传世宝”来，岂不要叫那些富翁们齿冷三天？！

清贫，洁白朴素的生活，正是我们革命者能够战胜许多困难的地方！

（素材来源：统编新教材微信公众号）

(责编：实习生(李璐)、熊旭)