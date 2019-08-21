教师要善于把社会话题变为研究课题

被不少学子称为“川哥”的南京航空航天大学能源与动力学院党委副书记、思政课辅导员徐川，在担任思政课教师的过程中，把常人看来枯燥无味的思政课内容融于我国各种节日文化中，撰写了《教师节里谈教育》《青年节里谈中国》等一系列文章，浏览量达1000多万，让学生受益匪浅，开创了高校思政课的新风尚新气象。

问题是时代的声音，是实践的起点。为了更进一步鼓励和激励各级各类学校思政课教师上好思政课，习近平总书记在今年3月18日主持召开的学校思想政治理论课教师座谈会上指出：“青少年阶段是人生的‘拔节孕穗期’，最需要精心引导和栽培。”“思政课教师，要给学生心灵埋下真善美的种子，引导学生扣好人生第一粒扣子。”习总书记的重要讲话，给各级各类学校尤其是广大思想政治理论课教师怎样讲好思政课指明了方向和路径。

对思政课教师而言，把话题变为课题，是一种极强的社会实践能力。可喜的是，各地各校结合实际因地制宜、因时因势创新，陆续涌现出了一批又一批能够把思政课上得既生动有趣又入耳入脑入心的思政课名师。比如，中国人民大学马克思主义学院教授刘建军、复旦大学马克思主义学院高级讲师陈果、武汉市解放中学高级教师吴又存等。可以说，他们的思政课之所以成为“金课”，并堂堂爆满，很大程度上在于他们把思政课植入到现实社会中，或者把现实生活以及政治、经济、科技、文化等领域的一些问题巧妙地请进了课堂，融汇、融入了思政课，所以才如此深受学生们的青睐。

颇为遗憾的是，不管是在思政课方面，还是传统的语文课方面以及其他学科教学，能够如刘建军、陈果、徐川那样，把思政课当成一个个“课题”来做好、做出成绩、成就的教师并不多，这应该是思政课教师今后努力的方向。对于包括教师等在内的科研人员应该怎样撰写思政课论文这样一个时代课题，应该如习总书记所指出的那样，把论文写在祖国的大地上。写在祖国的大地上，即写进了广大人民群众的心坎里。这样接地气、管用的科研课题，无疑是具有社会价值的。

同样，包括作家、哲学家、社会学家和科研工作者以及教师等在内的各行各业人员，如果都能把当下的社会热点问题等，当成一个有意思、有意义的课题来钻研、来实践、来解决，那么思政课将会变得越来越好。

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