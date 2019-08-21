江西全面拓宽高职院校招生渠道

记者日前从江西省教育厅获悉，今年江西全面拓宽高职院校招生渠道，省教育考试院加大对高职（专科）招生宣传力度，积极鼓励未被录取考生填报征集志愿，报读高职院校。

今年7月，江西省内高职院校和职业本科试点院校，面向普通高中、中职学校（含技工学校）应届和往届毕业生增加一次高职扩招专项考试，由高职院校自主组织“文化素质+职业技能测试”考试，录取后不再参加高考统招录取。10月至11月，面向符合条件（含同等学力）的江西省户籍或在赣工作的企事业单位在职职工、退役军人、下岗职工、农民工、村两委干部、新型职业农民、残疾人等社会人员开展一次高职扩招专项考试，免予文化素质测试，采取“职业技能测试或职业适应性测试”的考试方式，由高职院校自主录取。

记者了解到，近5年，江西累计投入达460亿元，持续推动职业教育整体水平提升，让更多人通过接受职业教育，实现更高质量更充分就业。所有高职院校“双师型”教师占比超过50%。同时，大力引进企业资源，拓展校企合作内涵。全省高职院校每年订单培养学生近3万人，真正实现了“入学即上岗，毕业即就业”无缝衔接，高职院校毕业生就业率连续多年超过90%。（徐光明）

《中国教育报》2019年08月21日第1版

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