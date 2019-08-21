人民网>>教育>>滚动新闻

江西全面拓宽高职院校招生渠道

2019年08月21日09:01  来源：中国教育报
 

记者日前从江西省教育厅获悉，今年江西全面拓宽高职院校招生渠道，省教育考试院加大对高职（专科）招生宣传力度，积极鼓励未被录取考生填报征集志愿，报读高职院校。

今年7月，江西省内高职院校和职业本科试点院校，面向普通高中、中职学校（含技工学校）应届和往届毕业生增加一次高职扩招专项考试，由高职院校自主组织“文化素质+职业技能测试”考试，录取后不再参加高考统招录取。10月至11月，面向符合条件（含同等学力）的江西省户籍或在赣工作的企事业单位在职职工、退役军人、下岗职工、农民工、村两委干部、新型职业农民、残疾人等社会人员开展一次高职扩招专项考试，免予文化素质测试，采取“职业技能测试或职业适应性测试”的考试方式，由高职院校自主录取。

记者了解到，近5年，江西累计投入达460亿元，持续推动职业教育整体水平提升，让更多人通过接受职业教育，实现更高质量更充分就业。所有高职院校“双师型”教师占比超过50%。同时，大力引进企业资源，拓展校企合作内涵。全省高职院校每年订单培养学生近3万人，真正实现了“入学即上岗，毕业即就业”无缝衔接，高职院校毕业生就业率连续多年超过90%。（徐光明）

《中国教育报》2019年08月21日第1版

(责编：实习生(王子文)、熊旭)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云
 

推荐阅读

教育部再度公开曝光6起教师违规违纪案例 今年四月份曝光4起教师违规违纪典型案例之后，教育部今天再次公开曝光6起违反教师职业行为十项准则典型案例。 【详细】

原创报道|

教育部：暑期要加强夏令营及校外活动的安全防护 教育部办公厅日前发布《关于2019年中小学生暑假安全工作的提示》。提示要求各地教育行政部门和学校要结合实际，加强夏令营及校外活动的安全防护。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved