中国儿童上学日 日均作业时长近90分钟

上学日平均每天写作业87.85分钟，六成参与课外班，使用电子产品43.24分钟，外出游玩只有45.82分钟。昨天，中国儿童中心和社会科学文献出版社共同发布《儿童蓝皮书：中国儿童发展报告（2019）》 。调查研究通过典型城市多阶段分层抽样法对全国10个城市近15000名城乡儿童和家长进行了问卷调查。

蓝皮书调查显示，在上学日，平均每个儿童的校外生活时间分配中，花费时间最多的类别是做作业（包括学校作业、课外班作业、家长布置的作业、其他作业），占时87.85分钟（其中学校作业平均占时62分钟）。其次是外出游玩（45.82分钟）。再次是电子产品使用时间（43.24分钟），其中利用电子产品娱乐时间，包括抖音、动画片、快手等最长（16.60分钟），进行学习（包括电子书、App学习、网络课程等）的时间为13.90分钟，利用电子产品玩游戏、网络聊天的时间为12.75分钟。到了周末，占据儿童校外生活时间最多的是外出游玩，占时116.20分钟，与做作业总时长差不多（115.85分钟）。

调查显示，有60.4%的儿童参与课外班。其中上学日各类型课外班的选择比例依次为学科辅导66.5%、文艺特长58.2%、体育特长53.9%、科技兴趣35.7%。但到了周末学科辅导的占比略有增加。“唯成绩论”一家独大的特征日益淡化，兴趣、成绩和自信都成为家长和儿童参加校外活动考虑的内容。（雷嘉）

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