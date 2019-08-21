原标题：在美华侨华人和留学生发出反暴力、反“港独”呼声

综合新华社驻旧金山、纽约、华盛顿、芝加哥记者报道，美国旧金山、波士顿、纽约等地的华侨华人日前通过和平集会等形式，谴责香港激进示威者暴力乱港行径，表达爱国爱港心声和拥护“一国两制”的立场。

在旧金山，数百名华侨华人在中心联合广场举行和平集会。他们手举中国国旗，高呼爱国口号，齐声高唱国歌以及《歌唱祖国》《我的中国心》等歌曲，抒发对中国强盛、香港繁荣的期盼。

集会发起人杨宝海说，全世界的华侨华人正团结在一起，向世界表达中国人“反暴力、反‘港独’、爱中国、爱香港”的呼声。

参与集会组织工作的杨晓川特意穿上了印有“中国”字样的红黄两色运动服。他说，在香港发生的事实被西方媒体扭曲，所以要告诉世界真相。“我为自己是中国人感到骄傲。我们这一代人最应该展示给世界的是团结，团结将让中国人充满创造力和力量，粉碎离间和分裂中国的企图。”

集会参与者籽苏表示，看到动荡影响香港经济和社会生活，她感到很痛心，希望香港能够尽快恢复繁荣稳定。

在波士顿，数百名爱国爱港人士结队从市中心的马萨诸塞州州政府大楼游行至唐人街，许多人高举国旗，手持爱国标语，声势浩大。当队伍抵达唐人街时，不少商家拿出饮料和盒饭免费提供给集会参与者，一些店主和工作人员也放下工作，加入游行队伍，以示支持。

参加集会的于启程对媒体表示，“香港政府和警察使用暴力”的说法是谎言，其实是部分暴力示威者对普通香港市民和游客使用暴力，他们的目标就是扰乱秩序。

在纽约，数百名华侨华人和留学生聚集在曼哈顿下城唐人街的孔子广场周边，与在孔子广场活动的“港独”分子针锋相对。这些华侨华人和留学生手举五星红旗，高唱国歌，高喊“中国加油”。据了解，大部分参与者是在社交媒体看到“港独”活动的消息后，自发前往现场的。他们纷纷表示，香港是中国的一部分，香港暴力分子的言行令人愤慨，他们不能容忍这种黑白不分、试图分裂中国的行径。

在休斯敦，数十名留学生自发在市中心赫曼公园集会，反对“港独”活动。他们手持国旗、举着“我支持香港警察”等标语牌，并高唱国歌，表达对“一国两制”的支持。

芝加哥和统会会长王亚勤表示，香港特区政府和警察一再忍让，非常克制地应对暴乱，海外华侨华人坚决支持中央政府和香港特区政府为了维护香港繁荣稳定而采取的各项措施。

美国丹佛大学国际关系学院教授赵穗生表示，香港发生的暴力事件将严重影响香港的繁荣稳定，希望香港的暴力事件尽快停止，让市民回归正常的生活轨道，让香港的经济活动正常进行。(参与记者：吴晓凌、叶在琪、刘阳、张嫄、长远、郭沛然、高路)

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