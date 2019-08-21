原标题：打击“校闹”，就该用制度拒绝“按闹分配”

打击“校闹”，就该用制度拒绝“按闹分配”

学校在占理的前提下，就得有“闹也不赔”的底气；若自身存在过失，则必须保障“不闹也赔”。打击“校闹”，就该拒绝“按闹分配”的和稀泥做法。

继“医闹”“机闹”后，“校闹”也进入了公共治理的视线。近日，教育部等五部门联合印发了《关于完善安全事故处理机制，维护学校教育教学秩序的意见》(简称《意见》)，旨在加强对“校闹”的治理。针对实践中“以闹取利”和有些地方无原则“花钱买平安”的状况，《意见》明确禁止不顾法律原则的“花钱买平安”行为。

学校是教书育人之地，也经常被赋予“净土想象”，也容不得“校闹”动辄挟胡搅蛮缠之势，扰乱教学秩序，乃至影响师生权益。

就目前看，《意见》的诸多干货中，备受关注的两个亮点就是，明确“闹也不赔”和“不闹也赔”。它重点提到，杜绝不顾法律原则的“花钱买平安”，进而坚决避免“大闹大赔”“小闹小赔”的局面出现。这其实就是对“按闹分配”做法的否定。

就在不久前，徐州丰县教师李秀娟写绝笔信为孩子维权，引发强烈关注，她信访的重要原因就是觉得赔偿不合理。此次《意见》的出台，多少形成了某种呼应，对之前不少公共事件中暴露出来的校园纠纷解决机制的不完善，也是种修缮。

让学校讲法律原则，根据客观事实和法律法规厘定责任，而非在“校闹”面前无度退让，这是捍卫学校正当权益。事实上，多年前，教育部门就出台过《学生伤害事故处理办法》，对造成学生伤害事故的不同情形，学校应该承担什么样的责任，进行了细致的区分。面对那些冲击教学秩序且诉求不合理的“校闹”举动，学校就该严格按照规定来。

打击治理“校闹”，支持学校“闹也不赔”，对家长们来说同样是一种保护。一方面，一些极端“校闹”行为很容易激化矛盾，甚至上升为群体事件，结果是两败俱伤；另一方面，尽管司法渠道面临着不菲的时间和金钱成本，但“校闹”同样是代价相当沉重的维权方式。如果能不闹而解决，家长同样会受益。

这些溢出界限的“校闹”行为，过去之所以时有发生，除了部分家长法律观念淡漠外，也跟很多校园的处理机制不够完善有关。遇到有来“闹”的，有些学校为了防止声誉受损，避免冲突激化影响教学，往往会采用息事宁人的方法，这样的处置逻辑经常会形成负面示范。

要想“不闹就解决”，显然需要完善的纠纷解决和损害赔偿机制。绝笔信风波之所以越闹越大，就跟李秀娟孩子受到的伤害缺少权威的第三方机构鉴定定损有关。在此事件上，若有个权威的第三方安全事故处理委员会，或许走向能更平稳些。

值得一提的是，“校闹”不是个筐，不能什么都往里装，继而造成“顺我者维权，逆我者校闹”的打击扩大化现象。从《意见》内容看，它对“校闹”行为也进行了明确：如在学校设置障碍、贴报喷字、拉挂横幅、燃放鞭炮、播放哀乐、摆放花圈、泼洒污物、断水断电、堵塞大门、围堵办公场所和道路，都属于违反治安管理的“校闹”行为，严重者还会上升到刑事高度。也只有在“校闹”边界明确时，相应的纠纷协商和调解才能有的放矢，而不至于将所有非常规维权都套上“校闹”的帽子，造成误伤。

对于那些正常纠纷和伴随而至的诉求，显然有必要将纠纷导入协商、调解的正当渠道。这也需要充分照顾家长的正当诉求，保证法内救济通道的畅通。尤其是对于那些学校确有责任的伤害事故，就如《意见》所强调的，要依法、及时进行伤害赔偿，不能有任何推诿塞责，要实现“不闹也赔”。

学校在占理的前提下，就得有“闹也不赔”的底气；若自身存在过失，则必须力保“不闹也赔”。对待校园纠纷，就得以事实和法律为准绳，而非谁闹得凶就听谁的。这样才合乎法治精神，也更有助于涉校园纠纷的合理定分止争。

□熊志(媒体人)

(责编：郝孟佳、熊旭)