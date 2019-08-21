原标题：课外辅导市场即将进入整合阶段

课外辅导市场即将进入整合阶段

“越是放假越忙，天天围着孩子转，送孩子去培训班。这个暑假就没闲下来过！”陈先生每天都要把小孩送到乌鲁木齐新民路上的一个培训机构，由于该处不好停车，他就在车上等着，“不仅花钱，还花时间精力，但为了孩子没办法。”

中国人对孩子的教育舍得投入，中国家庭消费支出中子女教育消费所占的比重越来越大。据《中国商业教育辅导市场消费力报告》，2019年全国课外辅导市场收入将达到4751亿元，2021年预计超过5600亿元，课外教育需求将造就千亿元产业的收入增长。

市场火爆

“这一带有几所名校，培训班也特别多，一到周末和假期，四处停满了送孩子的汽车。”乌鲁木齐市新民路某小区的居民陈江说，“上一节课还没有结束，下一节的孩子和家长就已经在门外候着了。”

“孩子已经11岁，马上念六年级，这个暑假就没闲下来过。早上作文，下午奥数，晚上还穿插了英语和艺术类。”福州的方先生告诉记者，虽然孩子已经抱怨好几次，但没办法，周边的小孩都这样，“你不去培训可能就跟不上，班上90%以上的同学都在上课外培优班！”

记者了解到，这个暑假培训机构特别火爆，一些品牌的培训机构甚至一位难求。“我们用的都是全职老师，基本是985的研究生。”一家品牌培训机构负责招生的老师告诉记者。

“早早就安排好这个暑假的计划，一些班次是通过抢到的。”刘女士告诉记者，由于安排的紧凑，孩子一个多月上完培训班，剩下一些时间让她出去旅游放松一下。

语、数、英等学科培训受欢迎，而艺术类的培训也毫不逊色。记者采访发现，不少孩子参加学科类培训外，至少有一项艺术类。

“一边抱怨，一边不停地给孩子‘报班’，是当前中小学生家长中的普遍现象。”乌鲁木齐一家培训机构的负责人表示，家长“望子成龙”心切，催生出巨大的课外辅导市场。

《中国商业教育辅导市场消费力报告》提出，随着社会经济发展，教育市场逐年扩大。一方面，家庭在子女教育上的投入不断增加；另一方面，个性化、多元化教育需求涌现，校内教育已经不能满足诸多家长对孩子的培养需要，校外商业教育提供更为广泛的细分教育服务，活跃在中国教育市场。

刚需产业

“大班制的一个课时要花费100多元，一对二的课一次要200多元，艺术类的课程费用更高。”方先生告诉记者，孩子课外培训的费用占家庭开支的很大部分。

《中国商业教育辅导市场消费力报告》指出，有高中及以下学龄孩子的家庭，31%家庭的教育支出占家庭总支出的比例在10%~20%之间，这是教育支出比例最为集中的一段区间，其次是20%~50%这一区间。有14.6%的家庭，教育支出比例占50%以上。

“每天都在上课，暑期两个月能赚近10万元。”钟风在是福州一家私立中学的数学老师，工资并不高，但他和同事一起租了套房子搞课外培训收入远超过工资。“这几年前来培训的学生越来越多。”

据了解，由于我国教育资源不平衡，中高考等选拔性考试和择校、分班需求下，课外辅导成为了一种刚需。此外，由于孩子成长的不可逆性带来试错成本极高，家庭对于培训的费用舍得花。预付模式下现金流良好，这对于机构来说十分利好。

乌鲁木齐一家培训机构的负责人也表示，二胎政策的放开，生源越来越多，课外辅导班的市场不断扩大。“我们的培训针对性很强，学生培训的效果明显，对学生发展起着至关重要的作用。”

在线下市场火爆的同时，线上教育渐成课外辅导新趋势，记者采访发现，越来越多的家长购买线上课时，线上教育技术的进步给教育市场提供助力。目前网络授课这一形式基数不大，但增速较快。

《2018年基础教育发展调查报告》显示，在培训领域可以称得上“龙头老大”的好未来教育集团和新东方教育集团旗下优能中学，2018财年营收均创新高，分别达到116.62亿元和68.48亿元。

规范市场发展

日前，福州鼓楼区开展校外培训机构治理“统一行动日”活动，共查处校外培训机构22家，发出停止办学通知书11份。据悉，鼓楼区2019年无证培训机构共涉及11家。

火爆的培训市场，也滋生了无序化。出现了租一套房子、请几个老师就可以办起培训机构的现象。业内人士表示，现在很多中小学课外辅导班品牌是“三无”品牌，也就是说没有资质。我国课外培训市场发展迅猛，发展过程中不可避免地遇到各类问题。

实际上，教育主管部门一直严厉打击无证课外辅导机构，为校外辅导机构上了“紧箍咒”。早在去年，国务院办公厅印发了《关于规范校外培训机构发展的意见》，《意见》从规范校外培训机构和提高中小学育人能力两个关键环节，提出一系列具体措施，坚决禁止应试、超标、超前培训及与招生入学挂钩的行为。《意见》要求构建校外培训机构规范发展的长效机制，形成校内外协同育人的良好局面。

业内人士表示，目前校外辅导机构呈现散乱杂的特点。据不完全统计，全国拥有课外辅导业务的教育机构超过10万家，从市场占有率来看，各家企业的市场份额均未达到全国的1%。整体市场分散度极高，整体市场还处在发展初期，即将进入整合阶段。

日前，福建省教育厅等21个部门联合发布规范校外培训机构发展的规定，对未经批准登记、违法违规举办的校外培训机构，予以严肃查处并列入黑名单；将黑名单信息纳入全国信用信息共享平台，按有关规定实施联合惩戒。

吴铎思

(责编：郝孟佳、熊旭)