原标题：“8人放弃清北”涉虚假宣传，究竟打了谁的脸？

据澎湃新闻报道，近日，“安徽亳州一中8名学生集体放弃清北”的消息获高度关注。针对网友质疑的“8名学生高考成绩未达清华、北大录取分数线，何谈放弃”，8月18日，亳州一中校长谢启平在接受采访时表示，此前媒体报道的亳州一中8名学生放弃清北的消息有不完整之处，张金宇、袁梓淇两名同学是有机会上清华的，另外6名同学有望上北大医学部，但“他们除非想学医，否则也上不了北大”。

在清华北大相继出面“辟谣”，明确表示“仅1人达到清华理科分数线”的情形下，谢校长所谓的“报道不完整”，很难自圆其说。这样的文字游戏，显然无法掩盖虚假宣传之嫌疑。

面对这样的“反转”，公众的第一反应就是亳州一中被“打脸”了。

“在尊重学生意愿面前，学校不能为了评比、为了声誉、为了附和大众，用感恩母校的方式来‘绑架’学生填报志愿”“学校不仅教会了他们知识、能力、素养等，还教会了他们清晰规划未来的能力。除了尊重他们的选择外，学校更多的是祝福和自豪” ……

这些曾令人由衷赞叹的“豪言壮语”，转瞬之间便成了“反戈一击”的利器，把自己的脸打得“啪啪”作响。“机关算尽太聪明，反误了卿卿性命”。本想通过打个擦边球给学校“长脸”，没想到却被揭了老底。

学校被“打脸”固然咎由自取，但透过个案，更应该看到其背后凸显的理想与现实矛盾。事实上，亳州一中的做法并非个例，不乏有学校煞费苦心地在自我宣传营销上大做文章。所不同的只是亳州一中的“玩笑”开大了，其他学校的分寸感拿捏得比较好而已。

从起初的一边倒式称赞到“反转”之后的备受嘲弄，可谓成也萧何败也萧何。对于清华北大，公众存在着一种矛盾心态：一方面心向往之，另一方面则希望能不要唯清北是从，打破“清北独尊”实现百花齐放。亳州一中的“炒作”之所以“成功”引爆舆情，正在于其瞄准了公众的这种心理状态。一旦被发现“作弊”，除了学校被“打脸”，满心赞叹的公众也同样被狠狠打脸，其反噬也就来得特别猛烈。

囿于诸多因素，“不唯名校”、打破“清北独尊”，依然只是一种理想状态，现实情况是大家对名校趋之若鹜。名校通常代表着更高的教学质量和更充裕的资源机会，想上名校本是人之常情，不仅无可厚非，而且值得鼓励。但问题是，一旦非名校不上，这样的执念极易滋生问题。于个体而言，很可能会“只选贵的，不选对的”；于学校而言，则会被“清北率”之类的指标所绑架。虚假宣传或许还是小事，一旦陷入教育锦标主义的窠臼难以自拔，更是罪莫大焉！

从某种意义上讲，我很理解亳州一中的“无奈”。这样说当然不是要为其虚假宣传辩解什么，只是想指出一个很多学校都面临的严峻现实——如果不是“逼良为娼”，学校何以沦落到挖空心思宣传的地步？如果不是整个社会习惯性地盯着清华北大，如果不是地方政府以名校作为考核学校的重要指标，又怎会闹出这样一出大笑话？

对于这样的前车之鉴，所有学校当然都要深刻汲取教训。但很多事情，仅仅批评责骂学校是于事无补的，如何给学校松绑，创设相对宽松的教育氛围，切实化解理想与现实之间的矛盾，可谓任重而道远。

(责编：实习生(王子文)、熊旭)