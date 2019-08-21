原标题：这群不一样的教师“圈粉”高校课堂

在全国数以百万计的高校教师中，有这样特殊的一群人——

与普通的大学教师不同，他们的身影，更多出现在谋划和推进党和国家各项工作落实的最前列、改革开放攻坚克难的最前沿。平日里，他们是主政一方的党政干部，但每个学期，他们都会走进高校、走上讲台，以“教师”的身份与青年学子进行观点的交流与碰撞。

与普通的大学课堂不同，他们的讲授内容，更多的是亲历者的心得与体悟。从对党的最新理论成果的阐释到出台政策的思量谋划，再到具体实践中的权衡取舍，他们以独特的知识、阅历和政治优势直面现实，带领青年学子探寻人生的答案。

从党政机关到三尺讲台，从领导干部到高校教员，这群不一样的教师用一堂堂有高度、接地气、冒热气的人生大课展现了党员干部的良好形象，也拉近了青年学子与党和政府的距离。

2015年，中组部、中宣部和教育部联合下发《关于领导干部上讲台开展思想政治教育的意见》。此后，三部委每年印发《领导干部上讲台宣讲要点》，推动各地党政领导干部深入高校开展思想政治工作。党的十九大以来，各省（区、市）党政领导班子累计上讲台做报告331场，其中党政主要领导做报告62场。

“我要为这群不一样的教师点赞。他们为我们描绘了美好蓝图，更激励我们埋头苦干，担当起时代责任。”复旦大学本科生石盼华说出的，是一代青年人的心声。

“高大上”“接地气”，一堂激荡人心的人生大课

说起上个学年末的一堂“不一样的课堂”，重庆大学计算学院博士生李青认为既“高大上”，又“接地气”。

“高大上”在于主讲人和主讲题目——这是一场由重庆市委书记陈敏尔带来的以《牢记嘱托 不负青春》为题的形势政策报告；“接地气”则在于讲授内容和现场气氛——1个多小时的讲述互动中，从重庆大数据智能化发展到乡村振兴，再到文化保护传承，讲的都是大学生关心关注的身边事。

一堂课下来，一度苦恼“该往何处去”的李青干劲满满。

领导干部上讲台，要讲什么？

“331场报告会中，以‘宣讲党的十九大精神’主题的报告会最多，达110场。”教育部相关负责人告诉记者，授课的党政领导干部为高校师生解读习近平新时代中国特色社会主义思想，阐释党的路线方针政策，分析世情国情党情民情，还会探讨本省发展的优势和不足。

他们结合自身体悟讲授理论——围绕新时代坚持和发展什么样的中国特色社会主义、怎样坚持和发展中国特色社会主义，北京市委书记蔡奇、天津市委书记李鸿忠、广东省委书记李希等领导干部深入解读习近平新时代中国特色社会主义思想，向师生生动诠释了中国共产党为什么“能”、马克思主义为什么“行”、中国特色社会主义为什么“好”，使广大师生更加坚定对马克思主义的信仰、对中国特色社会主义的信念、对实现中华民族伟大复兴中国梦的信心。

他们结合重大主题宣传成就——结合改革开放40周年、新中国成立70周年等重大主题，上海市委书记李强在复旦大学围绕习近平总书记在上海工作期间提出的“海纳百川，追求卓越，开明睿智，大气谦和”的上海城市精神进行深入解读。浙江省委书记车俊、省长袁家军以《推动“八八战略”再深化，改革开放再出发》为主题，从习近平新时代中国特色社会主义思想在浙江的生动实践为学生作理论宣讲。

他们结合时政热点解读形势——围绕“脱贫攻坚”“全面小康”等重大战略，四川省委书记彭清华、贵州省委书记孙志刚分别前往四川农业大学、贵州大学做报告，勉励学生在脱贫攻坚中增长才干、建功立业。河南省委书记王国生在河南理工大学讲述近年来河南深度融入“一带一路”建设、打造出四条“丝绸之路”的故事。

“高大上”的授课阵容，“接地气”的讲授内容，汇聚成一堂堂激荡人心的人生大课。

不少高校师生认为，领导干部社会经验丰富，视野视角开阔，能够高屋建瓴地讲解和剖析当前经济社会发展的热点、难点问题，更好地把理论与实践相结合，使得学生更容易明白、理解。

直面问题讲、贴着人心讲，一次生动的群众路线实践

“就业，是同学们最关注的问题。我了解到有些同学毕业以后准备到民营企业去发展，但也听说很多民营企业经营压力很大，您能不能给我们支支招？”在一堂公开课上，浙江大学经济学院博士生王煌向主讲教师、浙江省委书记车俊发问。

这个问题困惑了他已久，也说出了不少青年学子的心声。

“先给你们点个大大的赞！大学生愿意去民营企业发展是好事情，不仅说明大学生有很好的求职心态和择业观念，也说明我省的民营企业有很大吸引力。”车俊说，“不可否认，当前我省部分民营企业面临着一定的经营压力。但只要我们始终坚持两个‘毫不动摇’、坚定发展信心，浙江营商环境会越来越好，浙江民营企业会越来越强。同学们在民营企业工作也一定能够大展拳脚、施展才华。”

接下来，举实例、列数据……亲切又坦诚的回应，打消了王煌的疑惑，赢得了同学们的热烈掌声。

领导干部上讲台，要怎么讲？

不少上过讲台的领导干部反映，进高校、上讲台有两点直观感受：一是责任重大，对学生授课更加注重引导，对干部授课更加注重指导；二是“压力山大”，授课过程中要注重与学生交流、探讨，侧重的是“双向互动”，不能简单地“领导讲、干部听”。

“到高校讲课，是对领导干部的一种锻炼，也是对领导干部才能的一次综合检验。”有专家表示。

教育部相关负责人告诉记者，在教育教学方式上，不少领导干部都对自己有着高标准、严要求。很多领导干部认真地备课、写教案，还积极利用调研、走访、座谈会等机会深入了解师生思想状况，为授课解惑作准备，创新了一系列密切联系师生的方式方法。

新疆维吾尔自治区党委书记陈全国、新疆生产建设兵团党委书记孙金龙积极推动新疆地区广泛开展“三进两联一交友”工作，各级干部进班级、进宿舍、进食堂，联系学生、联系家长，与学生交朋友。两年来，省级领导干部和学生交流谈心434人次，联系家长216人次，构建了畅通有效的交流沟通渠道。

河北省委书记王东峰为上好课，认真研读高校思想政治理论课教材，调阅部分高校思想政治理论课教师的教案、讲义以及大学生课堂笔记，并与学生座谈，了解学生思想状况，掌握了大量第一手材料，为授课作充分准备。

直面问题讲、贴着人心讲，才能讲出真情实感，讲进学生心坎。

许多师生认为，领导干部们与学生零距离接触，心贴心交流，是一次最为生动、最见功底的群众路线实践。

深入现实、回应诉求，一条紧密联系青年的精神纽带

领导干部上讲台，不仅赢得了学生，还带来了许多课堂之外的惊喜效果。

记者注意到，各省领导干部每到一所高校，都会与师生深入交流，督促整改了一批突出问题，落实解决了许多师生诉求，为加强和改进高校思想政治工作提供了重要保障。

江西省委书记刘奇在讲课后察看大学教学情况及校园环境，走访学生寝室，与学生拉家常、问学习、谈理想，走进实验室与教师交流科研进展情况，了解师生诉求，推动解决南昌大学部省合建和“双一流”学科建设，协调落实500个编制，支持南昌大学、南昌航空大学等高校建设国际合作创新研究院，为高校加快产学研用发展创造条件。

黑龙江省委书记张庆伟针对学生在提问中提出的后勤保障问题，明确提出要担任全省高校的“大后勤部长”，推动落实整改资金3.35亿元，对后勤问题盯住不放，一抓到底，赢得师生赞许。

“领导干部现身说法，有助于学生了解相关政策、了解我们党的执政理念，更会让高校学生增强对党和政府的信任，有效巩固党执政的青年群众基础。”采访中，很多专家如此表示。

令人欣喜的是，在省级领导干部的示范带动下，深入一线联系师生、切实凝聚全员育人合力已经成为一种风尚。

“今年，教育部与国资委还联合启动了‘国企领导上讲台、国企骨干担任校外辅导员’活动，推动高校和企业联动、理论和实践结合、校外辅导员和学生结对，努力把国资国企最新的发展成果、中国特色现代国有企业制度最鲜活的实践案例带进课堂，为深化政治经济学理论研究、丰富高校课堂实践教学、推动校内小课堂与社会大课堂相结合提供源头活水。”教育部相关负责人表示，下一步将挖掘更多元的“教师”资源，打造更“圈粉”的课堂，形成更有特色和影响的活动品牌，用更丰富的案例、更生动的语言、更走心的表达，不断凝聚育人合力，让广大青年学生受教育、长才干、作贡献。（记者 邓晖）

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