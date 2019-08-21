16万余名海归选择留沪

记者日前从上海市人力资源和社会保障局主办的“留·在上海”系列活动上获悉，截至今年8月，在沪工作和创业的留学人员达16万余人；留学人员在沪创办企业5200余家，注册资金超过8亿美元；3704名优秀留学人员入选“上海市浦江人才计划”。

近年来，上海市委市政府按照习近平总书记提出的“聚天下英才而用之”的要求，坚持“人才政策没有最好、只有更好”的工作导向，不断创新人才发展体制机制，完善人才政策服务体系，着力把上海打造成为海外人才创新创业的首选地之一。

在“留·在上海”系列活动的两个分会场上，“2019英美名校中国留学人员上海职业见面会”和“国际人才上海高端职业对接会”正在进行中。中科院上海药物研究所的人事主管朴颂介绍，中科院上海药物所是一个综合性创新药物研究机构，当前对人才的需求量非常大。而来自英国帝国理工大学的留学生陈余昂则当即表示，在上海工作将是自己未来的优选，“上海发展势头好，机会多。”

来自教育部的数据显示，2018年度，我国出国留学人员总数为66.21万人，其中自费留学59.63万人。同年，各类留学回国人员总数为51.94万人，其中自费留学人员为46.76万人。与2017年度的统计数据相比，出国留学人数增加5.37万人，增长8.83%；留学回国人数增加3.85万人，增长了8.00%。

从1978年到2018年底，我国各类出国留学人员累计达585.71万人。其中365.14万人在完成学业后选择回国发展，占已完成学业群体的84.46%。

记者了解到，参加上海职业见面会的，有来自英国剑桥大学、帝国理工学院、伦敦政治经济学院，美国哥伦比亚大学、芝加哥大学、斯坦福大学、加州大学伯克利分校、加州大学洛杉矶分校，加拿大多伦多大学等名校的优秀学子以及本市重点高校外国留学生约800余人；而企业方面，则包括沪上国有大中型企业、跨国公司、重点科研机构等60余家单位，有中国商飞公司、中航商用航空发动机有限责任公司、上海电气集团、东航、华为、药明康德、普华永道、彭博、强生、埃克森美孚、福特汽车、中科院上海分院、上海纽约大学等，这些单位共推出岗位1000余个，涉及会计、金融、法律、管理、机械工程、电子和电器工程、数学、经济学、材料学、化学工程、生命科学、医药科学、生物工程等。

据悉，“英美名校中国留学人员上海职业见面会”已成功举办了11届，累计有5000余名优秀海外学子与沪上知名用人单位进行对接，其中一大批通过这个平台选择了上海，并留在上海。

上海市人社局相关负责人表示，下一步，上海将牢牢聚焦广大海外留学人才，坚持常态、长效、长久，努力聚焦、聚力、聚才，把引进海外留学人才作为上海扩大对外开放的重要组成部分，更加积极、更加主动、更加开放地引进海外留学人才，打造留学人才回国工作、创业的市场化、国际化、高端化新高地，成为全球各类优秀人才自由流动与集聚、全面发展与成长的“逐梦之地”。（记者 王烨捷）

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