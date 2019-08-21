原标题：杭州二胎妈妈考上医学博士 背后是怎样的坚强和辛酸

当大多数人照顾两个娃分身乏术时，这位妈妈用行动书写“为母则刚”

杭州二胎妈妈考上医学博士

背后是怎样的坚强和辛酸

本报记者 沈蒙和 通讯员 杨希林

前不久，钱报记者跟大家分享了杭州市九莲小学学生沈子涵和妈妈的故事，这位妈妈为了激励儿子好好学习，以身作则去考北大研究生，令人钦佩(详见8月11日8版)。

杭州市舟山路学前教育集团园长何舍予看过后，向记者感叹：“女本柔弱，为母则刚。我们幼儿园有个智力发育迟缓的孩子，妈妈为了能更好地照顾他，还考上了医学博士。”

何园长说的这位母亲，是杭杭妈妈，南京中医药大学中医内科学专业在读博士，家有二宝——大宝杭杭，一个有点特殊的6岁男孩；二宝是个聪明伶俐的小姑娘，今年下半年要上中班了。

普通妈妈照顾两个娃多半已经分身乏术，去考博士简直是天方夜谭，杭杭妈是怎么做到的？

①

第一眼见到儿子杭杭时，杭杭妈的心“咯噔”一下。虽然产前检查就说儿子的头围偏小，但没想到竟是两边额角都凹下去了一点，额头明显不像其他孩子那样饱满。

“可能还没发育好，好好照顾的话，以后会慢慢长好的吧。”看着儿子粉嘟嘟的可爱小脸，杭杭妈很快将疑惑和烦恼抛诸脑后，只想着如何疼爱手里抱着的这个小宝贝。

然而，爱并不能阻止意外发生。杭杭4个月时发热惊厥，全家人带他去省儿保看病，医生解开了杭杭妈一直以来的疑惑——杭杭额角的异常，是因为大脑前额叶发育迟缓。更让杭杭一家崩溃的是，该问题带来的后果，不仅仅是外貌上与常人不太一样，而且前额叶与智力发育、运动能力甚至情绪管理密切相关。

带着尚在襁褓的儿子，杭杭妈跑遍了杭州、上海的相关大医院，医生的建议都很一致：目前没有有效的治疗手段，只能通过康复训练，逐渐提高杭杭的运动能力和交流能力，以便他更好地融入社会生活。

杭杭一岁多，仍然无法站立，也不会说话。得知内情的几位亲戚朋友，开始劝说杭杭妈放弃，甚至建议把杭杭送去福利院。“不可能。”杭杭妈断然拒绝，“我既然把孩子生了下来，就有义务和责任把他养大。不管将来如何，我都会竭尽所能照顾好他。”

她用自己的行动说服了全家人，一起努力陪杭杭慢慢长大。

②

杭杭的康复之路，就是从一岁多开始的。针灸、推拿、康复训练……凡是听说过的可能有用的治疗手段，只要确定没有副作用，杭杭妈都带儿子试了遍，像针灸和康复一直坚持到现在。

这条路不光花钱也花时间。杭杭妈粗粗算了下，每个月花在儿子康复训练上的费用超过一万元。至于时间，更无法估量。单是一周两次的针灸，路上打个来回，加上等候和治疗的时间，起码要耗掉三小时。康复训练也是如此。

让全家人心酸又欣慰的是，即便康复治疗过程漫长又痛苦，杭杭坚持了下来。针灸，想想都疼，普通孩子都会哭会闹，杭杭却像个坚强的小勇士，渐渐适应了。每当外婆告诉他，这是医生在治病，不能乱动，因为疼得厉害而扭动身子的杭杭，会停下来，只轻轻哼两声。

除了去医生那儿，杭杭全家每天还有一个固定项目：晚饭后，在小区楼下做半小时运动，跑跑跳跳或者打球、拍球，锻炼杭杭的手足协调能力，同时也鼓励他多开口，和小区里的陌生人交流。为此，即便下雨，杭杭妈也坚持带儿子下楼，哪怕只是在地下停车库里走走。

③

两岁多的时候，杭杭终于学会了走路。全家人都很激动，尤其是杭杭妈。

命运总会眷顾有爱的人，她意外怀孕了。当时，二胎政策尚未放开，但因为杭杭的特殊情况，杭杭妈符合二胎条件。在街道相关工作人员的指点和帮助下，她很顺利地办出了准生证。健康活泼的二宝小妹，给这个家带来了欢乐，也成了杭杭最亲密的小伙伴。她能跑能跳的时候，就会带着哥哥玩，杭杭也很乐意听妹妹的话。

这样一家子出门，儿女双全，如果不是杭杭那一点与众不同，真是要羡煞旁人。“其实我觉得现在已经够好了。”杭杭妈一脸满足地说，“换个角度看问题，反正不可能更糟，只会越来越好。”

杭杭妈觉得一家人都很努力，自己要更给力。

去年，原本就学过医的她决定去考博士，一方面提升自己的专业素养，为将来更好照顾大宝，提供物质保障、储备知识，毕竟带一个发育比别人慢一点的孩子，需要的是更多的医学知识，她希望自己在陪伴儿子的时候，能时时刻刻地用专业的方式有效地进行照顾，而且也能让自己在养娃的同时，没有丧失自我的追求。

另一方面，她也想给马上要上学的二宝做个榜样，“妈妈一直在努力，你也要加油哦”，杭杭妈相信，自己的言行比一百句“好好学习”更有效。(沈蒙和)

(责编：郝孟佳、熊旭)