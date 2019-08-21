应限制14岁以下儿童“玩直播”“刷视频”

眼下，网络直播、短视频大热，不少未成年人也沉迷其中。今天，由北京青少年法律援助与研究中心发布的《中国未成年人网络保护法律政策研究报告》（以下简称“研究报告”）建议，对于14周岁以下的儿童应该限制，可允许其在父母同意或陪伴的情况下使用。

“现在手机是孩子的‘保姆’，有些家长扔给孩子一个手机或iPad就不管了。”在研究报告发布会上，北京青少年法律援助与研究中心主任佟丽华说，但在网络时代，把孩子隔离于网络之外并不一定有利于儿童的发展。

共青团中央维护青少年权益部、中国互联网络信息中心共同发布的《2018年全国未成年人互联网使用情况研究报告》显示，我国未成年网民规模为1.69亿，未成年人的互联网普及率达到93.7%，高于同期全国人口的互联网普及率（57.7%）。中国青年网络协会第三次网瘾调查研究报告显示，我国城市地区14.1%的青少年网民受到网络沉迷的困扰，乡村地区的比率与此接近。

当前，全国人大常委会正在就修订《未成年人保护法》新增“网络保护”专章问题进行研究。国务院正在制定的《未成年人网络保护条例》已经公开征求过意见。国家网信办专门为保护不满14周岁儿童网络个人信息而制定的《儿童个人信息网络保护规定》，也已公开向社会征求意见。

与会专家表示，在网络时代，儿童的参与权也应得到保障，明确未成年人网络保护不应以牺牲未成年人基本权利为代价，把未成年人隔离在网络环境之外，而是要支持、引导未成年人参与网络保护，在参与过程中培养未成年人的网络素养，实现全面发展。

对于未成年人的网络直播、发视频等娱乐行为，研究报告指出，监管重点应该是内容而不是使用者主体，建议在立法上应根据不同年龄段区别对待。对于14周岁以上的未成年人，因其已具备一定的辨别能力，也需要一个展示自我的舞台，应赋予他们自主选择使用网络直播或播发视频的权利。对于14周岁以下的儿童，因其心智发展还不够成熟，缺乏一定的判断力，可允许其在父母同意或陪伴情况下使用相关服务，企业可采取技术措施屏蔽泄露隐私的内容。

研究报告建议，应鼓励未成年人发布具有正能量并符合社会主义核心价值观的作品。对此，平台应该将正确的价值观导向引入算法推荐、完善技术措施，优先推荐能对未成年人的行为起到正向引领作用的优秀作品，促进网络环境的健康发展。（耿学清）

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