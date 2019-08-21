九大红色高校再聚延河，不忘初心共话思政课

人民网讯 首届延河联盟高校马克思主义学院主题研讨会8月17至19日在延安大学举行。会议以“延安精神与新时代高校思想政治理论课改革创新”为主题，由北京理工大学主办，北京理工大学马克思主义学院承办，延安大学泽东干部学院协办。

延河高校人才培养联盟（延河联盟）由中国人民大学、北京理工大学、中国农业大学、北京外国语大学、中央音乐学院、中央美术学院、中央戏剧学院、中央民族大学、延安大学9所诞生于延安的高校自愿组成。9所高校的马克思主义学院（思政部）院长（主任）及教师代表等30余人参与了此次会议。会议旨在为学习贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于深化新时代学校思想政治理论课改革创新的若干意见》（以下简称《意见》）精神，继承和发扬延安红色基因教育理念，全面提升马克思主义理论学科人才培养能力和水平。

参会人员合影 北京理工大学宋磊/摄

延安大学党委副书记田伏虎回顾了延安大学的发展历史，指出了延安大学在人才培养和思想政治工作方面所取得的突出成果，认为本次研讨会是落实延河联盟章程的具体行动，希望延河联盟马院教师认真学习贯彻落实《意见》精神，推动学校思想政治理论课改革创新，为新时代高校立德树人根本任务提供经验和借鉴。

延河联盟9大高校的马克思主义学院院长均就高校思政课建设做了发言，从讲好党中央在延安13年的光辉历程、延安精神和初心使命、中国共产党创办高等教育的历史进程、新时代马院建设的基本着力点、艺术院校思政课建设五个方面阐释了新时代高校思想政治理论课改革创新的意义与方向。在交流讨论环节，各校与会教师还从青年教师成长、教育教学方法、人才培养等角度谈了对新时代高校思政课和延河联盟马院建设的设想和建议。

研讨会现场 北京理工大学宋磊/摄

下一步，延河联盟高校的马克思主义学院将继续传承红色基因，发扬光大延安精神，完善延河联盟合作机制，在学院建设、教学科研、学科建设、队伍建设、人才培养、服务社会等方面全面深化合作，开创协同创新、共建共享的新局面。

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