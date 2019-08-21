原标题：税收优惠“金钥匙”开启大学生创业梦想之门

夏季，正是高校毕业生择业就业的关键时期，自主创业成了不少大学生走出校门后的选择。为助力他们梦想起航，国家税务总局徐州市税务局主动对接高校、大学生创业中心及大学生创业科技园等相关部门，组建专家团队担任“税务指导师”，将支持和促进重点群体创业就业税收优惠、小微企业税收优惠、高新技术企业税收优惠等政策送上门，精准助力大学生创业。

“在‘挥别书山，职海扬帆’的年纪，遇上了‘减税降费’，为我们的创业之路打开了大门，为给力的税收优惠政策点赞。”近日，在徐州市税务局组织的“创业路上，优税同行 ”大学生创业税收辅导讲座上，来自扬州工业职业技术学院的应届毕业生高严说出了青年创业者的心声。

大学生创业以软件企业居多，软件企业的减免税和研发费用加计扣除的政策享受问题就成了“税务指导师”讲解的重点。“创业初期最困扰的除了选址、运营、资金外，我们还担心税费负担。税务人员了解到我们需求后，第一时间送来了大学生创业的相关税收优惠政策，还介绍了很多初创企业的具体实例，就像一场‘及时雨’，让我们少走了很多弯路，大大增强了我们的创业信心。”在江苏省徐州市新沂众创空间产业园里，新沂帝尚网络科技有限公司的负责人王宇高兴地说，有了“税务指导师”的帮助，相当于给我们配了个税务“智囊”，创业的信心更足了！

三年前，计算机应用专业毕业的王宇走出校门，在一家大型网络科技有限公司开始了“打工”生活。三年后，他带着积攒的技术和经验，回到家乡新沂开始创业。“税务指导师”了解到这一情况后，主动联系上了王宇，送来了《大学生自主创业税收政策汇编》。并帮助王宇于顺利完成了公司注册。

据了解，像王宇这样的大学生并不少见。2017年，大学毕业的陈晓梅就开始了她的创业之路。目前她创立的华美特金属科技有限公司，拥有138名员工，产品产销两旺。谈到成功经验，她说：“创业初期，公司面临着管理、资金、人力等诸方面的困难，一度举步维艰。在公司发展的关键时刻，税务部门及时上门落实创业税收优惠政策，犹如雪中送炭。正是有税收优惠政策的一路相随，才让我们有底气加大科研投入，引进技术人才，研发高新产品。”据了解，2018年华美特金属科技有限公司享受税收优惠15多万；今年增值税税率从16%下降到13%，预计全年可减税31万左右；社保费降率后，全年可减少15万。在税收政策的扶持下，目前该公司新的生产车间正在紧锣密鼓地建设。

“受益于税务部门对我们大学生创业创新的支持，给我们创业过程中很多税收政策的辅导，让我们享受到从创业到发展的各项税收优惠政策。”木牛流马机器人科技有限公司法人张宁高兴地说。“作为国内较早的机器人创客，公司一路走来十分艰辛，创业初期遇到研发投入大量资金成本的困境，税务服务小分队第一时间提供了申请国家创业基金政策和税收优惠政策的辅导，极大地缓解了我们的资金压力。”作为中国矿业大学的90后博士张宁坦言，今年新一轮减税降费，公司就在增值税、企业所得税等方面将享受200多万元的税收优惠，对创业者来说犹如春雨，推动企业科技创新与发展，让产品更具有市场竞争力，提升企业价值。

今年6月，大学毕业的李磊成立了新沂市玉春网络科技工作室，主要经营网络科技和信息技术服务。由于月销售收入不到10万元，他的工作室一下子就免征了近4000元的增值税、城建税、教育费附加等，这让他很欣喜。“没想到减税降费处处都在，这么小的工作室也有税收优惠，真是意料之外的‘惊喜’”。对于创业初期的李磊来说，这份“惊喜”无疑增加了他创业的信心和前进的动力。

搭台助力，为大学生创业提供便利的条件、优质的服务。是徐州市税务局一直坚守的目标。近年来，先后与中国矿业大学、徐州工程学院、徐州市九州大学等高校共建实习基地，在科研课题写作、税收经济课程指导、税法宣传进课堂、毕业生就业创业政策服务和共建实习基地等领域开展了多种形式的合作，先后提供实践及培训4000多人次。同时，组织业务骨干到全市大学生创业园区开展“创业路上，优税同行”活动，提供“量身定制”的税收指导，还在大学生创业园区设置了“大学生创客税收咨询服务岗”，持续提供常态化“链式政策保障”。针对大学生创业的初创期、成长期和成熟期，专门编制《双创税收优惠政策》。

据了解，目前徐州市创建了徐州大学生创业园、中国矿业大学科技园、徐州科技创新谷等多个大学生创业园区, 徐州各县(市)区也设立了大学生创业园。统计显示，今年上半年，徐州市新登记公司当日办结率100%，累计发放电子营业执照49850户。全市新登记各类市场主体87230户，新增注册资本1727亿元。(闫士亮 张洁)

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