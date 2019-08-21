为学校安心办学架起保护网

日前，教育部、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部联合印发《关于完善安全事故处理机制维护学校教育教学秩序的意见》，构建治理“校闹”制度体系，为学校安心办学撑起保护网。

《意见》将给学校带来哪些影响？这张保护网又将如何落地？记者进行了追踪采访。

对“校闹”坚决说不

“目前，学校出现一种现象：体育课把长跑取消了、把对抗性项目改成跳绳了、把春游秋游和社会实践取消了，教师也不敢批评学生了，因为担心出事。一旦学生发生意外伤害事故或者家长认为学生其他权益遭受损害，往往不能以理性态度、通过合理合法途径进行沟通协商，而是以不理智甚至是非法聚众围堵等方式‘闹’学校。”全国人大代表、黑龙江鹤岗一中校长伍辉表达了她的担忧。

治理“校闹”一直以来是学校安全管理的痛点和难点。在教育部政策法规司司长邓传淮看来，“校闹”行为侵害学校、教师合法权益，挑战法律底线，影响社会稳定，“必须下大力气予以解决”。

“现实中缺少便捷有效的赔偿标准和赔偿渠道。出了事以后，怎么赔？赔多少？这个标准并不清楚，就出现了以‘闹’谋求更大赔偿的现象。”据教育部政策法规司副司长王大泉介绍，教育部门在文件起草过程中进行了广泛调研，发现缺乏便捷有效的纠纷解决机制、缺乏比较有效的风险分担机制、缺乏有力处置机制、缺乏具体明确的法律依据等，是“校闹”出现的主要原因。

此次出台的《意见》从健全学校安全事故预防与处置机制、依法处理学校安全事故纠纷、及时处置依法打击“校闹”行为、建立多部门协调配合工作机制等方面，构建了治理“校闹”制度体系。

“《意见》既充分体现了依法治国、依法治校的理念，又具有切实可行的操作性，对于今后我们做好学校安全稳定工作、营造良好教育教学秩序具有指导意义。”全国政协委员、河北省教育厅总督学韩爱丽说。

依法处理学校事故纠纷

“实践中，‘校闹’主要由学校人身伤害事故引起。防控风险、预防事故，减少发生纠纷，才能从源头上减少或消除‘校闹’行为。”教育部政策法规司负责人表示。

《意见》首先强调加强学校安全事故预防，要求各级各类学校要树立预防为先的理念，落实安全标准，健全安全管理制度，完善安全风险排查和防范机制，压实安全责任，加强安全教育，从源头上预防和消除安全风险。一旦发生事故，要求学校科学、规范处理，及时救助，保障受伤害方权益，给予受伤害方相应的援助，避免产生纠纷。

“《意见》坚持预防为先的理念，强调从源头上预防和消除安全风险，这对学校非常重要。不出事故或减少事故，才是对学生最大的关心爱护，才是落实以人为本的根本举措。”伍辉认为，作为学校，首先要提高风险防范意识，健全安全风险防范制度，加强师生安全教育，提高风险应对能力。

近年来，由于缺乏完善的纠纷解决机制和损害赔偿机制，造成少数家长以“闹”作为与学校博弈、争取最大限度赔偿的手段。一些地方为避免责任、息事宁人，出现了“花钱买平安”的现象。

如何建立多元化的学校安全事故纠纷解决机制？《意见》强调要以法治方式解决纠纷，推动平等协商，注重人民调解，便利诉讼渠道。

“《意见》引入第三方调解机制，强调健全调解机制，实现能调尽调，避免学校和受伤害方的直接冲突对立，降低成本、提高效率。”中国政法大学校长马怀德说。

“已有的‘校方责任险’政策，承担赔付的只是中小学校负有责任的事故，赔付涵盖范围较小，在有效处置学校安全事故方面还存在一定的局限性。”在韩爱丽看来，此次出台的《意见》给出了很好的指导性意见，即形成多元化的学校安全事故损害赔偿机制。下一步，将积极研究制定“校方责任险”与“学生意外伤害险”互相补充的学生伤害事故保险与理赔机制，最大程度地给予伤亡学生和家庭更加实惠的经济补偿，最大程度化解和转移学校风险。

联合治理共筑安全网

治理“校闹”涉及多个部门，需要凝聚社会共识和部门合力。

“公安机关将按照《意见》要求，充分发挥职能作用，配合教育等部门切实做好‘校闹’问题的综合治理工作。”公安部治安管理局副局长张佐良表示，公安机关将及时制止“校闹”行为，依法惩处“校闹”人员，依法严厉打击涉及“校闹”的犯罪行为。

《意见》明确提出建立多部门协调配合工作机制，加强学校及周边安全风险防控，有效应对涉及学校安全事故纠纷的舆情，营造依法解决学校安全事故纠纷的社会氛围。

“目前全国公安机关正在深入推进立体化的社会治安防控体系建设。在此基础上，全面加强校园及周边警务室和‘护学岗’建设，有针对性地加强校园周边巡逻防控，包括视频防控和智能化动态感知，及时受理学校的报警和求助。重点推进在城镇幼儿园、中小学周边探索实行校园安全区域制度，进一步延伸校园安全领域，给学校和学生创造更广阔、更有效的安全屏障。”张佐良说。

在马怀德看来，“校闹”问题的解决，除了落实《意见》各项要求之外，还应该加快立法，比如加快“校园安全条例”等立法进程，积极推进法律有效实施，加强法治宣传教育，畅通各类法定救济渠道，从源头上治理“校闹”行为。

《意见》提出，积极鼓励各地制定或修改、完善学校安全方面地方性法规，健全学校安全法治保障。

记者了解到，湖南、江西、山东等地已经出台了有关学校安全事故处理的地方性法规。此外，《河北省学校安全工作条例》预计将于今年10月出台。（记者 焦以璇）

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