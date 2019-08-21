六成儿童参与课外班 平均每年花费近万元

中国儿童中心和社会科学文献出版社20日在北京联合发布《中国儿童发展报告（2019）——儿童校外生活状况》（以下简称《报告》）。《报告》显示，我国儿童参与课外班日常化，课外班已成为校外生活的重要组成部分。六成儿童参与课外班，上学日5天参与课外班的累计时间为3.4小时，周末两天参与课外班的累计时间为3.2小时。每个儿童平均每年课外班的花费为9211元，占家庭总收入的比例为12.84%。

《报告》以全国10个城市和农村的14874名幼儿园、小学和初中阶段3岁至15岁儿童（或家长）的问卷调查为基础，从儿童的校外生活时间利用、课外班参与、日常作息时间、假期校外生活、校外生活评价五个方面分析其基本状况、影响因素和对儿童发展的影响。

《报告》指出，应试教育对儿童参与课外班目的有较大影响，44.39%的儿童或家长认为参与课外班是为了“提高成绩”，32.83%为了“掌握知识”、21%为了“掌握学习方法”、17.81%为了“培养学习习惯”等。

报告显示，在上学日，平均每个儿童的校外生活时间分配中，花费时间最多的类别是做作业（包括学校作业、课外班作业、家长布置的作业、其他作业），占时87.85分钟。在周末，占据儿童校外生活时间最多的事项是外出游玩，占时116.20分钟。在假期，78.7%的儿童有暑假走亲访友的经历，62%的儿童有外出旅游的经历。

对于儿童的校外生活，85%以上的家长表示“很重视”，60%的家长、59.3%的儿童对目前的校外生活表示“很满意”或“比较满意”。90%以上的家长认为校外生活对孩子的成长很有价值。95%以上的家长、89.5%的儿童认为校外生活有效提高了（儿童）人际沟通交流方面的能力。

值得关注的是，《报告》指出，儿童使用电子产品游戏休闲时间较长。儿童在上学日平均每天使用电子产品的时长为43.24分钟。其中，利用电子产品学习的时间为13.90分钟；看抖音、动画片、快手进行娱乐的时间为16.60分钟；玩网络游戏、进行网络聊天的时间为12.75分钟。儿童在周末使用电子产品的时间更长，平均为96.27分钟。尤其是到了初中阶段，电子产品的使用时间已经跃居第二位。乡镇农村儿童的电子产品的使用时间（108.18分钟）明显高于城市儿童（88.40分钟）。

《报告》认为，政府、社会、家庭、学校都要更加关注儿童校外生活，科学规划儿童校外生活时间，提高儿童校外生活质量，为儿童的健康全面发展创造更好的条件和保障。（记者王海磬）

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