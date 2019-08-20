中国政法大学校长马怀德：依靠法治解决“校闹”问题

（张劲松/摄）

人民网北京8月20日电（李依环）日前，教育部等五部门联合印发《关于完善安全事故处理机制 维护学校教育教学秩序的意见》（下称《意见》）。在今日召开的教育部新闻发布会上， 法学教授、中国政法大学校长马怀德发言指出，解决“校闹”问题，除落实《意见》的各项要求之外，还应该加快立法，推进法律有效实施，加强法治宣传教育，畅通法治救济渠道，从源头治理“校闹”行为。

近年来，“校闹”事件在各地时有发生，主要由学校安全事故纠纷引起，也有一些由教育行政管理或学校教育教学管理等引发。“校闹”的表现形式有敲锣打鼓、聚集静坐等“软暴力”，也有毁坏财务、伤害他人等“硬暴力”。

马怀德谈到，“校闹”行为从根本上看，是一种非法行为。现在有一些家长、社会人员在主张诉求、处理和学校纠纷过程中，不诉诸法律途径解决，而是采取扰乱公共秩序、侵害他人权益等方式向学校施压，突破法律底线、损害法治权威，破坏了社会主义法治。一些地方政府、教育行政机关和学校的领导，不能严格执法、不能坚守法律底线，有时候为了尽快息事宁人，“花钱买平安”，甚至出现“大闹大解决”“小闹小解决”“不闹不解决”的现象，客观上助长了“校闹”等不良风气的蔓延。

“《意见》）是通过法治思维和法治方式化解‘校闹’的有益尝试和积极实践。”马怀德表示，《意见》有四个方面的特点，一是理顺了法律关系，依法明确各方责任；二是引入了第三方调解机制，避免自己做自己的法官；三是体现客观中立，平等保护各方合法权益；四是坚守法律底线，保护法律尊严。

马怀德强调，要强化预防和治理“校闹”的法治保障。各级各类学校要切实树立依法治校、依法办学理念，善于通过法治思维和法治方式化解矛盾纠纷。中国政法大学作为法学特色的高等学校，将在依法治理“校闹”过程中发挥自身作用。一方面将严格落实《意见》要求，加强学校安全风险防控，探索《意见》提出的学生权益法律保护中心、学校安全事故处理委员会、警校联动机制、学校保险制度等，提高安全管理专业化水平。另一方面，也将在法律援助、法律咨询服务、纠纷调解等方面为社会提供法治服务和支撑。

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