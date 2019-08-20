一份珍贵的博士学位论文申请书

谷超豪博士学位论文申请书首页。复旦大学档案馆供图

■70年光辉历程 70年难忘记忆·档案故事

1957年5月，国家批准复旦大学谷超豪以副教授的身份赴苏联莫斯科大学力学数学系进修。8月，谷超豪乘上了开往莫斯科的列车。

列车途经吉林长春，妹妹谷月卿那时在长春解放军第一军医大学工作，两人约好在车站见面告别。谷月卿至今记得，火车到站后，谷超豪下了车，她一看，二哥不是要出国吗，怎么穿成这样？又脏又乱的。她问谷超豪：“哥哥，你穿成这样就出国了？”谷超豪说：“我忙得不得了，等开车了我再换衣服。”那个时代，凡公派出国留学人员，均由国家提供必需的生活用品，每人一套西装，因为苏联比较冷，还特意发了棉大衣，加上剃须刀等日用品，整整两大箱子。而谷超豪这位复旦大学副教授，赴苏联留学进修，竟然忙得连衣服都来不及换，可见其生活上极其俭朴随意。

1957年是十月革命40周年，刚到苏联不久的谷超豪，在学校见到了毛泽东主席。当时，毛泽东率领中国党政代表团到苏联参加十月革命40周年庆典和两个重要国际会议。百忙之中，毛泽东抽出时间于11月17日来到莫斯科大学，专程看望了中国留学生。能在异国他乡见到敬爱的领袖，谷超豪内心非常激动。“世界上怕就怕认真二字，共产党就最讲认真。”当时，毛泽东的这句话深深地打动了谷超豪。从14岁投身革命以来，党的事业和国家的需要，一直是谷超豪从事科学研究的动力。作为一名科研工作者，他要认真学习科学文化知识，将来回到祖国为社会主义建设出力。作为一名共产党员，他更应该起到模范带头作用，无论是政治思想还是业务研究，都要走在别人前面。由于他对党的忠诚及对党的事业的热爱以及出色的工作能力，1958年，谷超豪被任命为莫斯科大学力学数学系留学生党支部书记。

莫斯科大学微分几何教研组有两大学派，一派以菲尼科夫为首，另一派以拉舍夫斯基为主，分别主持两个讨论班。谷超豪来到莫斯科，这两位教授都对他很赏识。系里让谷超豪选择参加一个讨论班。谷超豪的决定出乎大家意料，他希望能同时参加两个讨论班。菲尼科夫教授领导的讨论班总是安排在星期六晚上，而且有3个层次的报告，往往从下午6点进行到晚上10点，连吃晚饭的时间都没有。谷超豪每天要工作十一二个小时，并每隔两三周就在讨论班上作一次学术报告。

谷超豪到莫斯科仅一年的时间，参加讨论班的教授们一致认为，应该授予这位来自中国的学者科学博士学位。他的博士论文题目是《论变换拟群的某些通性及其在微分几何中的应用》。复旦大学馆藏的这份珍贵档案，就是当时谷超豪的博士学位论文申请书。答辩会在1959年6月举行，著名数学家刘斯杰尼克任答辩委员会主席。答辩会上，谷超豪从容不迫，侃侃而谈，他巧妙的构思，令人信服的答案，得到了专家们的高度评价，投票建议授予他莫斯科大学物理—数学科学博士学位。依照苏联的学位制度，获得博士学位是很艰难的，谷超豪成为第一个在莫斯科大学作博士论文答辩且被授予博士学位的中国人。评述人称赞他是继近代最有名的微分几何大师E·嘉当后，此领域第一个做出了有实质性发展和推进工作的人。

从事数学研究活动近70年，从微分几何到偏微分方程，再到数学物理，谷超豪在深奥和抽象的数学世界里遨游，在纯粹数学和应用数学两个领域都获得了富有开创性、在国际上处于领先地位的成果。2010年1月，谷超豪荣膺2009年度国家最高科学技术奖。（陈启明 周桂发）

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