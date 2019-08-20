浙大开了个高中升大学衔接班 就为给大一新生补补高数

大家都听说过幼升小、小升初、初升高的衔接班，但你听说过上大学还要上衔接班的吗？

今年，浙江大学就为即将入学的大一新生准备了众多衔接班，其中，《高等数学先修课》作为高中升大学的数学“衔接课”，受到了众多新生的追捧，截至发稿当天，已经有17200余名学生参与。

浙大教授正在讲解高数（图源截屏）

教授上课，助教答疑

记者采访获悉，每一位浙大新生收到录取通知书时，都会收到一份入学须知，包括新生报到之前需要完成的相关事宜，其中就包括让学生修读这门衔接课。

在浙江大学本科生院的支持下，数学科学学院在今年正式推出《高等数学先修课》网上慕课，在中国大学MOOC平台面向全网开放。课程共12章节，由38个10~15分钟的教学视频组成。学完整个课程之后，将会有一个网上测试，学生可自行检测学习成果。

课程上线半个月以来，除了6000余名浙大新生参与其中，还吸引了很多外校学生。截至记者发稿，参加课程的总人数已达17200多人。

浙江大学数学科学学院的副院长盛为民告诉记者，这门课的三位授课老师都是有着一二十年教学经验的浙大教授。课程平台上还有专门的讨论区供学生提问，老师答疑区的发帖数量已经多达两百条，大部分同学提出的问题都收到了回复，“自开课以来，我们每天都会安排学生助教进行答疑”。

弥补高中被忽视的知识

在近几年的大一数学教学过程中，高中与大学数学课程经常不对接，浙大的微积分课程第二学期的授课时间从一周4.5节调整至5节，一学期下来，就多上了8节课。“不仅仅是浙大，很多大学的数学课都会专门花8~10个课时进行高中知识的补习。”盛为民说。

“大学数学课上有一些知识，老师经常一笔带过，但我们读高中时只知道有这个方法，对其背后的原理、应用等都很迷糊。”浙江大学测控技术与仪器的大二学生黄律纲就曾有这样的困惑，他大一时没有衔接课，所以只能靠自己上网查资料。

基于这样的现实原因，浙大数学科学学院才决定开设这一门衔接课。盛为民说，课程涉及的知识点基本上都是初等数学中非常基础的内容，但因为不是高中教学的重点，往往容易被忽视。

“比如高中生多多少少接触过有理数、无理数，但对其定义、性质却并不清楚。”衔接课的授课老师之一、浙大教授卢兴江告诉记者，老师会先对这些在高中教学中有所遗漏的知识点，从概念出发进行讲解，引导学生理解和掌握。再结合一些具体的题目讲解，让学生对知识点有一个更深入的思考。

浙大人文科学实验班新生黄胜洋上了衔接课后受益匪浅，“比如平面解析几何中的坐标变换公式、三次及以上次数的一元多项式函数的求根公式等，这些在高中并没有展开讲解。”

教导大学数学的学习方法

盛为民说，在高三的暑假开设这样有一门高数衔接课，“更希望学生提前学习、了解大学数学的教学模式和学习方法”。

浙江大学数学科学学院教授黄正达告诉记者，这门课的授课方式采用的是大学课堂的授课方式，注重基本概念的介绍，尽量让学生多关注数学的理论背景和思想方法，引导同学们自己去探索去学习。

“经历过高考的学生一般最关心的是怎么答题，通过多做题来理解相关的理论内容，也希望借着题海战术考出高分。但是大学可能更多的是想要培养学生数学的思维能力，引导学生在理解理论内容的基础上做题目。”黄正达说，不同的教学阶段对于知识学习的要求不同，通过这门课，让准大学生的数学基础达到应有的水平，相关的知识点达到应有的储备，并且能够提前适应一下大学数学教育。

“我们有意识地将大学数学学习时会遇见的知识体系在这里做介绍，比如课程中的复数部分，就是从公理化体系的角度去介入。”这样的教学方式是为了让学生体会学习方法的重要性。

除了数学存在高中和大学课程体系的脱节之外，物理、化学课程也存在类似的情况。“因为数学面向的学生更广，全校所有学生都要学习数学，所以我们先从数学开始。”浙大教务处副处长金娟琴说，“如果同学们反映效果好，其他课以后也可能会开设一些类似的先修课。”

(责编：实习生(黄钰霖)、熊旭)