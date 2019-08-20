谁说只有上北大清华才是硬道理

日前，安徽当地媒体《亳州一中8学生集体放弃清北 校长：不能“绑架”学生填志愿》的报道引起热议，并持续发酵。报道称，安徽亳州第一中学的袁梓琪、张金宇等8名同学，高考成绩虽然远超清华北大在当地的录取线，但8人选择放弃入读，转而选择了自己心仪的中国科学技术大学、上海交通大学等高校。

随着事件发酵，更多的细节也被挖了出来。清华大学回应媒体称，除一位张姓考生达到录取分数线外，其余7名考生均未达到录取分数线，且8名考生均未获得清华大学降分录取资格。北京大学则表示，8名考生均在校本部一批次投档录取线以下，他们的分数高于北大医学部的最终提档线，但医学部没有做出过任何录取及专业承诺。两所高校的回应，与先前亳州一中及相关考生的说法不尽一致。

2019年北大医学部在安徽理科投档最低分为659，低于北京大学本部687近30分，而复旦大学、上海交大以及中科大今年的投档最低分分别为678、678、667，也都明显高于北大医学部的投档最低分。当然，放弃北大医学部的录取机会而选择中科大、上海交大，也可以“概称”为“放弃北大清华”，要说“基本属实”也没有问题。

但对于公众的一般认知而言，“8名学生放弃清北”的确有夸张之嫌。因为如果在中科大、上海交大的心仪专业与违背自身兴趣选北大医学部之间做选择，多数人都会选择前者，这并非不可理喻，本来就是常态。否则，北大医学部的投档最低分也就不会比北大校本部低近30分了。

这起事件之所以成为新闻，还在于在扭曲的教育政绩观影响下，不少学校、地方存在着追求“北清率”的冲动。一些学校、地方对“北清率”过度崇拜，将之作为办学成绩最核心的指标，为了达到目标，“劝说”考生放弃专业偏好只求被两校录取，甚至“鼓励”达不到北大校本部和清华录取分数的高分考生报考北大医学部。有的高中为了追求“北清率”，甚至采取修改学生志愿的做法。相比上述行为，亳州一中校领导强调尊重学生，“学校不能为了评比、为了声誉、为了附和大众，用感恩母校的方式来‘绑架’学生填报志愿”，值得点赞。

盲目追求“北清率”的背后，不仅是出于“上北大清华才是硬道理”的认识误区，而且已然形成了复杂的利益链条。学校以此获得名声，招收更好的生源，地方教育部门由此获得政绩。一些民办学校为提高知名度，扩大招生，甚至不惜跨地区、跨省“买”优秀学生。早前爆发的深圳“高考移民”便是一例。实际上，不仅是深圳，媒体发现，近年来多地都出现了类似“高考移民”现象。一些迅速崛起的知名民办高中，连年都有来自衡水中学的高分考生成为 “清北专业户 ”。

实际上，在北大清华之外，还有不少高校值得学生选择。不少高校的很多学科都比北大、清华相应学科的实力要强。“上北大清华才是硬道理”的说辞，才是经不起检验的奇谈怪论。

当下，高等教育的选择更加多元，00后的个性也更加突出。服从个人兴趣，听从内心的召唤，将是高考志愿填报的大势所趋。不过，要打破北大清华的神话，还需要包括家长、学校、教育部门、地方政府等在内共同努力，改变以“北清率”论英雄的教育质量观、教育政绩观，让学生的选择更加从容，而不必背负所谓的学校荣誉、家族荣誉这类的压力。长此以往，公众也就不必对“8名学生放弃清北”之类的新闻大惊小怪。

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