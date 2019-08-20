杭州面向全球招揽青年人才

本报讯（中国青年报·中国青年网记者 董碧水）记者从杭州相关部门获悉，未来三年，杭州将重点实施“青年人才弄潮工程”，面向全球招揽青年人才。对到杭工作的全球本科及以上学历应届毕业生发放一次性生活补贴，其中本科1万元、硕士3万元、博士5万元。

为此，杭州在市级各类人才计划中专门增设了青年人才专项，推出实施全球大学生招聘计划，对新引进或在杭州申报入选的国家级青年人才给予100万元一次性安家补助。未来还将面向全球知名高校招才引智，选择一批杭州急需学科背景的优秀博士生到特色小镇、产业平台挂职任职。

同时，为吸引人才、留住人才，对全日制大学专科及以上人才，在杭州工作并缴纳社保的，可以直接落户。对在杭州工作的全球本科及以上学历应届毕业生发放一次性生活补贴。鼓励青年人才向杭州西部流动，应届大学毕业生在西部区县（市）工作满3年后，再给予本科1万元、硕士3万元、博士5万元的一次性补贴。

对到杭实习的海内外大学生和在校高技能人才，每月给予2000元的实习补贴。对毕业5年内的高校毕业生到杭州现代农业、家政服务业、养老服务业等岗位就业，给予连续3年每年1万元的从业补助。

杭州计划，到2022年新成立大学生创业企业6000家，大学生创业可以申请3年最高10万元的经营场所房租补贴。海内外青年人才携项目到杭创办企业，经评审可以给予20万~500万元的创业资助。未来，还将建设200个市级标准化众创空间，支持海内外青年人才创业。

据第三方机构统计，2017年以来，杭州人才净流入率和海外人才净流入率、互联网人才净流入率位居全国第一。

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