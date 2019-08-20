大学生研发小程序 组团助农民卖菜增收

“阿姨，这是我们从村里摘的小菜，您需要吗？”8月9日，在长沙市天心区领秀金都小区活动广场，一小时内百余份蔬菜便销售一空，由长沙理工大学菜菜农业实践团队带领小学生开展的“小小菜农”爱心义卖活动有序开展，这是菜菜农业实践团队在暑假组织的第五次公益活动。

朱杰、刘圣文等6个年轻人来自不同学院，但有着共同的特点——“闲不住”，从大一开始他们便参加了各种志愿活动，深入农村开展社会调研。

在农村待得时间久了，他们发现，农村有丰富的土地资源，家家户户都有富余的农产品，从鸡鸭鱼肉到瓜果蔬菜，但是缺少销售渠道。卖菜主要靠一个扁担两个筐，走街串巷，需要时间也需要体力，身体不好的和老人往往无法卖菜，只能看着很多农产品烂在地里。

每次返校，6个年轻人总会大包小包地带点农产品回学校，在朋友圈里销售，结果却出人意料的好。

“现在的生活条件好了，很多人不再满足于‘吃得饱’，更想‘吃得好’，蔬菜水果的健康新鲜成为大家的普遍需求。”朱杰说，“我们带回的优质农产品受到了大家的青睐。”

6个人商量着分成小队，深入到不同村进行实地调研、农户信息收集和统计农产品品类。连续两年暑假50多天里，不管天气多热，田间地头总能看到他们忙碌的身影，他们走遍了长沙市天心区的10个城郊村。

2017年7月，他们有了“组团卖菜”的想法，长沙理工大学菜菜农业项目应运而生。

如何卖菜，考验的是专业能力。他们充分发挥各自的专业优势，自主开发了“菜菜农业”平台。朱杰、刘圣文来自艺术学院学的是平面设计，他们负责程序后端界面设计和架构，买菜卖菜在平台上也实现了可视化；魏岑琛、杜逢清来自经管学院负责流程管控和财务管理，保证平台有序运营；数统学院的黄雅娟负责后台数据的收集和分析；陈若晨、刘圣文负责文案写作，深入挖掘农户种菜卖菜的故事，图文并茂地展示在小程序平台上。

平台还建立了可溯源体系，每个农户有独立的溯源码，为农产品办理了“身份证”。扫描二维码，社区居民在家就能追溯该份菜品出自哪个村哪个农户，详细的农户介绍和直观的菜地情况展示增加了消费者的信任感，同时建立起居民与农户的情感链接。

为了保证蔬菜的新鲜度，平台采取预售制，提前一天下单，次日早晨5点农户根据订单按量采摘、加工，贴上自家的溯源码，再由合作社进行统一收集，上午9点~10点送至小区自提点，集中配送降低了物流与仓储成本，打通了农产品销售从田间到餐桌的“绿色通道”。

刘圣文也负责农产品的质量监控，他说：“以前，农民只重量不重质，我们进行了大量的健康宣传，要求不打农药，少施化肥，定期对农产品进行抽查，将不合格农户列入黑名单，从源头上保证了质量。”同时，合作社收集菜品后也会再次对蔬菜进行检测。

张翠莲是菜菜农业的固定客户，她说：“他们平台的菜价格和菜市场差不多，但都是自然种植，菜的口感好，能吃出家乡的味道。卖菜的都是农村老年人，方便了我们又帮助了困难家庭。”

2018年5月小程序平台上线，菜菜农业实现了平台建设、产品优化、品牌打造全方位的推进，开创了“一村一街道”的精准对接模式，搭建了城市与农村的绿色桥梁。

菜卖得好，参观的人多了，可说起赚钱，6个年轻人却笑了：“我们卖菜的初衷不是为了赚钱，开始的想法就是方便农民卖菜，现在我们希望利用平台精准扶贫，增加农民收入，把以青春之力，围绕乡村振兴，助力精准扶贫变成一种实实在在的行动。”

菜菜农业通过后台数据精准管理，为每个签订协议入驻平台的农户建立了独立的信息档案。同时，为了更好地扶持村里的贫困户，小程序后台单独为他们进行了建档立卡，用户下单后将会优先派单到贫困户家里。

唐松林老人是当地一个菜农，前些年妻子患癌症去世，自己也患有多种疾病，子女常年外出打工，家庭经济比较困难，生活基本靠政府补贴。“每天早上我根据订单摘菜，每天劳动半个小时，每个月能收入两三百元，部分解决了我生活和养老问题。”他说，“菜菜农业让我在家门口就可以卖菜，真的很方便。”

目前，菜菜农业帮扶的老年小农户群体扩大到68户，为小农户平均月增收300元~500元，开发社区自提点40余个。

今年7月，菜菜农业还与长沙理工大学扶贫点新宁县枧杆山村进行了深入合作，菜菜农业利用“中转仓”的形式，在原有的“一村一街道”模式中加入销售枧杆山村农产品的板块，实现了偏远山村与城市街道精准对接，为扶贫点的农民增收增加了渠道。

(责编：何淼、熊旭)