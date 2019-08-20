一名大学毕业生开发赌博软件走上犯罪路

浙江省杭州一位大学毕业生开发App赌博软件，并雇黑客攻击敲诈，走上了犯罪之路。近日，这一案件由萧山警方依法移送检察机关审查起诉。

犯罪嫌疑人劳某今年33岁，毕业于浙江一高校计算机专业，之后在一家公司从事软件开发工作。

“码农”收入虽然可观，但也十分辛苦。工作之余，劳某喜欢玩一些App博彩游戏作为消遣。渐渐地，他觉得这些游戏设计简单，自己完全有能力做出类似的软件。

2016年6月，劳某辞职创业，邀请亲戚和以前的同事担任骨干，再通过网络招聘等形式，召集20余人，在杭州成立了一家科技有限公司，开始开发一款名为“风赢十三水”的棋牌类手机游戏软件。

该软件虽自称游戏，实际上是一款赌博软件。为迅速推广该软件，吸引更多玩家，从而获取巨额利益，该公司于2017年2月推出了招聘代理发展玩家模式。

今年28岁的钟某某是一名普通的上班族，平时过着朝九晚五的生活。经朋友介绍，开始在手机上玩“风赢十三水”游戏进行赌博。

输了不少钱后他急于翻本，听朋友说做代理可以赚钱，于是就向平台客服申请做一级代理。通过向自己的亲朋好友推广扩大业务，很快又发展出8个二级代理，一年多累计获利数万元。

2018年6月，萧山警方通过扫黑除恶专项排摸，获悉有少数人员沉溺一款名为“风赢十三水”的棋牌手游，导致血本无归，事业家庭跌入低谷，社会影响极其恶劣。

警方高度重视，由扫黑行动队牵头，联合各警种成立专案组开展侦查。经过半年多的调查，专案组摸清了该线上赌博团伙的基本构架，今年4月10日，萧山警方组织400余名警力，兵分多路，在省内萧山、滨江、大江东以及云南、湖北等地同时开展抓捕，90余名嫌疑人相继落网，冻结资金500余万元。

据警方调查，两年来，该赌博软件发展的大大小小代理就有近900人，累计注册玩家达5万余人，涉案金额4000万元以上。

值得一提的是，2018年以来，犯罪嫌疑人劳某为打压竞争对手，又指使方某某等人，雇佣黑客对其他棋牌游戏平台服务器进行攻击，致使对方服务器瘫痪，造成上万名注册用户不能正常登录访问游戏软件。

随后，方某某等人强行向相应棋牌公司受害者勒索每周300元~600元不等的“保护费”，总计非法获利达12.8万元。

警方提醒：“十赌九输”，通过网络或手机App进行的赌博与线下赌博无异，同样违法。参与的玩家最终都会变成输家，注册充值的钱会源源不断流入不法分子腰包，结果只能是害人害己，还连累家庭。

(责编：何淼、熊旭)