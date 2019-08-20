让我们更接近艺术 全民美育计划北师大启动

原标题：让我们更接近艺术 北师大、抖音联合启动全民美育“DOU艺计划 ”

8月20日，“DOU艺计划”在京启动，旨在助力短视频艺术传播和全民美育，该计划由抖音与北京师范大学艺术与传媒学院、启功书院宣布联合启动，并发布了国内首份《网络绿洲-短视频艺术普及与全民美育研究报告》。

根据计划，抖音将针对艺术类短视频创作者推出长视频权限、定向流量池等激励政策，以号召艺术家和艺术爱好者在平台积极创作艺术类短视频；发起“人人都是艺术家”系列挑战，进一步激发平台普通用户的艺术热情；同时，北师大艺传学院等国内外艺术院校和机构将派出舞蹈、音乐、美术、书法、戏曲等领域艺术家成立“抖音艺术顾问团”，以确保抖音艺术短视频内容的品质。

北京师范大学副校长周作宇教授指出，艺术教育和美育作为教育的重要组成部分，历来是北师大关注和重视的领域。北师大艺术与传媒学院、启功书院、抖音联合发起的“DOU艺计划”，聚焦的是当下参与度极为广泛的艺术传播领域，各方应该以此为契机，合力探究如何让人们的艺术表达既积极、健康、有效，又能充分体现艺术个性和丰富的想象力，同时需要对当下和未来可能影响深远的领域未雨绸缪，做好顶层设计与规划，以此助力艺术普及和全民美育。

《报告》指出，短视频连接起大众审美与艺术创作，使原本不具备线下普及可能性的艺术门类，在短视频中实现了高深文化的解码，调和了高雅精英艺术与大众通俗艺术的不同旨趣，让不同受众同频共振、同屏共享，感受艺术魅力，提升审美情趣，涵养网络艺术生态。

短视频的艺术普及路径可用“绿洲”(Oasis)概括，其内涵由五“意”构成：追求创意(Original)兼容公众与个性的创意传播、传达美意(Aesthetic)面向全民美育的美好传播、汇聚诚意(Sincere)增强文化自信的积极传播、典型写意(Iconic)凝聚真情实感的快乐传播、彰显敬意(Sacred)点亮美好生活的仪式传播。抖音短视频营造视听之美、艺术之美，引导人们参与、探索丰富多元的艺术实践与艺术表达，具备推动艺术普及、提升全民美育的功能，承载着成为网络文艺清流的“绿洲”、涵养网络艺术生态的美好期待。

的确，计划启动前，大众通过日活跃用户3.2亿的国民级产品抖音分享艺术、欣赏艺术、接近艺术的趋势已形成：据字节跳动副总裁张羽介绍，截至2019年7月，抖音平台上音乐、舞蹈，影视，建筑，书法、戏曲、雕塑、绘画8大艺术门类相关短视频数已达1.09亿条，累计播放量超6081亿，点赞量超201亿，转发分享量超3.9亿，评论数超7.7亿。抖音已经成为大众艺术交流的重要工具。

对此，北京师范大学艺术与传媒学院院长、长江学者特聘教授胡智锋表示，人人都有艺术梦，以抖音为代表的短视频，成功降低了大众创作艺术、欣赏艺术、分享艺术的门槛，为圆梦“人人都是艺术家”创造了技术条件；而作为DOU艺计划的合作发起方，北师大作为国内综合性大学中最具影响力的全艺术学科覆盖的艺术教育平台，将为开展全民美育、提升艺术教育的“大众性、公共性、公益性”提供专业基础。“‘DOU艺计划’，实际上是北师大和抖音对大众亲近艺术这一时代需求的联手回应”。

北京师范大学艺术与传媒学院影视传媒系主任杨乘虎教授也指出，难以触达社会公众的传统艺术、高雅艺术，通过短视频的艺术生产与传播，潜移默化地实践全民艺术美育的传送，有利于公众在艺术类型短视频的沉浸熏陶中，感知内容丰富多元的艺术体验。短视频的艺术普及，跨越了阳春白雪和下里巴人的界限，营造了全民美育的网络氛围，最终通过审美范式的认同，实现民族情感、社交需求的深度链接。(完)

(责编：冯粒、袁勃)