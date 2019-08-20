鲁东大学16名女博士组团科技扶贫

教育脱贫攻坚进行时

“既要扩大油桐树种植面积，更应注重发挥林下空间优势研究做好林下经济”“当前在进行油桐树种子传统栽培育苗的基础上，亟待加强油洞树离体组织培养工作研究，尽快实现油桐树育苗工厂化生产，满足整个桐油市场发展的需求……”近日，在贵州省黔南州独山县贵州鸿发科技有限公司万亩油桐种植基地，鲁东大学女博士科技服务团成员张娟、郭晓彤两位教师从烟台专程来到这里，为校友、该公司总经理杨安仁油桐种植进行技术指导。

鲁东大学这支由农学院农林作物遗传改良中心16名女博士组成的振兴乡村经济科技服务团，自2015年成立以来，她们在课堂上培育懂农业、爱农村、爱农民的新时代农科人才。走下讲台，她们来到田间地头，用自己的实际行动把工作成果和科研论文撰写在乡村振兴的大地上，用企业和人民群众丰产增收的数据和喜悦书写了一曲曲巾帼博士科技扶贫的故事。

敢啃“硬骨头”是女博士科技服务团的秉性。新疆是我国最大的盐土区，盐渍土地面积约占全国总量的三分之一。在恶劣的自然条件下，于春燕博士克服种种困难，多次协助团队深入盐碱地区反复进行试验育种，成功培育出的转基因速生耐盐碱杨树全部成活，对我国防风固沙、改善盐碱土产生了重要作用，尤其在山东、新疆等地推广后，为当地农民增收3000多万元。4年来，女博士科技服务团共解决13项“三农”发展中的难点问题。

哪里需要服务，女博士科技服务团就出现在哪里。吉林地区是玉米主产区。为选育出高品质的玉米，李蓓博士连续两年春节期间都坚持在海南的烈日下为玉米授粉，长期强紫外线照射导致皮肤严重过敏，爱美的她却说“麦色皮肤才是农业科研工作者最美的勋章”。她选育出的高品质玉米，使当地农民平均每亩增收近100元。张娟深入山东济宁市企业，研究改善氨基酸功能性微生物生产工艺，为企业增收5000余万元，并带动200余人就业。

驻地企业、农村和农民发展中遇到的难题，成为女博士科技服务团重点和首要解决的问题。前几年苹果价格一直低迷，成为许多烟台果农的一块心病。梁美霞博士了解到这一情况后，主动放弃周末休息时间，最终她参与培育成功的“有机保健苹果”开启了种植户的致富之路，当年直接受益的果农就达400多户。李维焕博士舍小家顾大家，在丈夫外出就读的情况下，把孩子托付给父母，自己加班加点，仅用半年时间就将废弃的苹果木研制成木菌肥、食用菌基质，有效解决了当地资源浪费问题，极大地提高了果农收益。

刘晓华博士为烟台莱州培育出的优质月季品种，推动了当地月季产业的发展。“企业增效、农业增产、农民增收是我们女博士科技服务团的服务宗旨，每当听到这样的好消息，我们心里边比一年发几篇论文、获得一项课题要欣慰得多。”谈起科技服务，宿红艳博士感慨颇多。

优质高效的服务，在省内外播下了鲁东大学女博士科技服务团的美誉。前不久，该团队被烟台市表彰为“巾帼建功楷模”，山东省委副书记杨东奇、山东省妇联主席张惠分别对她们服务乡村、服务“三农”的举措给予了充分肯定。 （张兴华 刘新海 季文豪）

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