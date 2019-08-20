高校本科专业选考科目要求出炉

19日上午，根据《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》(国发〔2014〕35号)和《湖北省人民政府关于印发湖北省高等学校考试招生综合改革实施方案的通知》(鄂政发〔2019〕14号)精神，湖北省招办发布2021年普通高校本科专业选考科目要求（3＋1＋2模式）的说明。

此次公布的各高校本科专业选考科目要求（3+1+2模式）供高中学生选科时参考，2021年在我省招生的学校和专业以当年实际公布为准。

“3+1+2”模式是指：“3”为语文、数学、外语，所有学生必考；“1”为首选科目，考生须在高中学业水平选择性考试的物理、历史科目中选择1科；“2”为再选科目，考生可在化学、生物学、思想政治、地理4个科目中选择2科。省级招生部门将按选考物理、选考历史两个类别分别公布招生计划、分别划线、分别进行投档录取。因培养要求不同，相同专业在不同高校可能会提出不同的选考科目要求。

为便于学生选科查询，提供了本科专业选考科目要求查询系统。查询系统以地区、科目、学校分类展示。例如，点击“地区”标签页，可以省为单位选择查看属地高校的选考科目要求；点击“科目”标签页，系统将为学生呈现所有包含该科目要求的院校，学生可从中选择某院校点击查看；点击“学校”标签页，可直接选择有关高校查看该校选考科目要求；学生还可通过搜索栏输入院校名称，查看该校的选考科目要求。同时，招办还提供了《2021年拟在鄂招生普通高校的选考科目要求（3＋1＋2模式）汇总表》（高校对专科专业提出了选科要求的一并进行汇总），供各地教育行政部门、考试招生部门、学校和学生、家长下载查阅。（陈晓彤 员巩平）

(责编：实习生(樊洁瑜)、熊旭)