北大迎3700余名新生 基础学科受“00后”青睐

北京大学校长郝平（后排右四）与新生交流、合影

人民网北京8月19日电（李依环、实习生黄钰霖）日前，北京大学迎来了来自五湖四海的3700余名本科新生。新生中有5名2004年出生，今年刚满15周岁。报到当天，有6位同学度过了自己18岁的生日。

北京大学招生办公室有关负责人介绍，今年校本部共录取本科新生2972人，同时招收来自海外40个国家和地区的378名留学生；医学部共录取本科新生855人，另录取来自17个不同国家和地区的留学生61人。此外，该校与空军、海军联合培养双学籍飞行学员录取工作正在进行，预计录取20余人。

据介绍，今年北大校本部内地学生中，理工类考生占比58.3%，文史类考生占比31.6%，高考综合改革省份考生（不分文理）占比10.1%。男女生比例接近6:4，与往年持平。少数民族学生占比超过10%，来自布依族、瑶族、彝族、侗族等29个少数民族。今年该校在港澳台地区录取学生数继续保持稳定。

北京大学2019级化学与分子工程学院本科新生孙海达报到

作为科研和应用的基石，数学、物理、化学等基础学科今年也备受各地新生青睐。“应用固然可以使中国蓬勃发展，但唯有基础研究的进步才能让中国引领世界潮流。” 来自福建省三明一中的林建斌同学今年将进入北大数学科学学院学习，于他而言，学习数学就是在享受思维碰撞的快感，选择数学是他从未更改的信念。

“我希望能够通过努力，为物理学的发展做出自己的贡献。” “化学的魅力在于新奇的实验，无穷无尽的探索，困顿之中见到柳暗花明的喜悦。”谈到为什么选择基础学科学习时，云南省安宁中学曹珂、四川省树德中学桑子洋等同学纷纷表达了自己不同的看法。

据悉，北京大学通过国家贫困专项计划和“筑梦计划”，向农村和贫困地区提供政策倾斜，为优秀学子实现北大梦提供更多机会。2019年，北大校本部在全国共录取国家专项计划192人，“筑梦计划”80人。迎新季，北大资助中心开放“绿色通道”，对申请资助的困难学生进行一站式服务。（图片来源：北京大学官网）

(责编：李依环、熊旭)