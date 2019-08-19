2019中国留学人员创新创业论坛举办

人民网北京8月19日电 （记者 郝孟佳）2019中国留学人员创新创业论坛暨第14届欧美同学会北京论坛17日在京举行。人力资源和社会保障部专业技术人员管理司副司长李金生说：“广大留学人员是党和人民的宝贵财富，是实现中华民族伟大复兴的有生力量。我们要鼓励更多海外高层人才回国工作、创新创业、为国服务。”

李金生介绍，作为政府留学人员回国服务的一个部门，近年来，人社部重点做了这几方面的工作：一是完善政策法规，积极构建留学回国工作、创业、为国服务三位一体的政策体系，努力推进制定人才签证、居留、永居的待遇政策，研究制定面向全体留学人员的普惠性服务政策，逐步建立与国际接轨的人才引进制度。

二是实施计划项目，积极鼓励和吸引留学人员回国工作、创业和为国服务，积极支持人才项目交流活动，持续为留学人员回国发展和项目实施牵线搭桥。

三是支持回国创业，实施留学人员回国创业支持计划，遴选发展潜力大，市场前景好的创业企业，实现快速发展。截至目前，全国已建成各级各类留学人员创业园367家，其中人社部与各省人民政府共同创建的留学人员创业园49家，入园企业2.3万多家。2018年，创业园的技工贸总收入近4000亿元，9.3万名留学人才在园创业。

四是提供全方位服务。以各级海外高层人才引进服务窗口，留学人员和专家服务中心为核心，组织全国117家留学人员服务机构，共同成立了中国留学人员回国服务联盟，中国留学人员回国创业专家指导委员会，为留学回国人员提供优质高效的服务。在各部门、各地方的共同努力下，十八大以来，已有累计283万留学人员学成归国，占改革开放以来回国总人数的2/3，形成了我国历史上最大规模的留学人员归国潮。

欧美同学会副会长、全球化智库理事长王辉耀表示，一代又一代的留学生前赴后继、上下求索，促进东西方文明交融，推动中国走向全球。他们从思想、政治、科技、实业、教育、文化等各个层面革故鼎新，全面塑造和改变了近现代中国社会面貌，深刻影响和推动了中国的近现代化进程。留学人员已经形成中国独特的世界级国际人才流行循环现象，他们对中国的现代化和全球化发展起到重要的作用。

“国际经济合作和世界格局正在发生深刻的变化，全球治理体系面临重大调整，中国国内经济也面临新常态，迫切需要转型升级实现新的发展动力。”王辉耀认为，中国需要抓住机遇参与新的全球化竞争，内外联动，推动中国的改革开放，提升资本优势，建立人才优势，推动全球化进程。

王辉耀说，中国留学人员可以发挥融通中西的优势，当好民间使者，助力“一带一路”建设；可以结合全球科技发展新趋势，不断拓展创新创业领域，让高科技发挥更大的经济价值，在人工智能、云服务、大数据、智能制造、新能源等尖端行业助力中国在新一轮技术革命和产业革命中发挥更大的优势；可以直接或间接地推动社会文化创新，助推中国在环保、慈善、公益、非营利组织和各类社会组织中的创新模式，通过建立社会企业、智库等回报社会。

中化集团党组书记、董事长宁高宁指出，留学生接触了西方世界的政治、经济、教育制度和生活方式，不同的生活和学习经历让他们更多地感受了到世界的巨大变化，但也容易在回国后遇到“水土不服”的思维冲击，因此留学生需要学会协调，社会也要形成开放、包容和国际化的环境。

“未来的竞争是民族的竞争，面对复杂变化的国际环境，留学生应该认识到中国的国际地位和竞争环境在改变。”宁高宁认为，留学生应该更直接、更主动、更积极、更深入地参与到民族的长远发展当中，促进民族创新，真正成为民族自立的支柱。

清华大学苏世民书院院长、清华大学公共管理学院原院长薛澜认为，留学生需要努力提升“国际胜任力”，其内涵包括：在知识和认知层面，能深刻理解世界历史文化和全球议题；在行为和人际层面，能通过有效沟通增进理解，化解冲突；在个性和品质层面，对民族文化有深刻认识和充分自信，对多元文化保持开放和尊重。

在谈到如何提高“国际胜任力”时，薛澜说，中国高校要努力探索培养国际化人才，中国企业要吸纳更多了解当地文化、经济、社会的区域研究人才，国家要为国际组织输送更多植根中国文化、了解国际体系、有超越国家和民族的情怀和理想的中国人才。他强调，大学、研究机构、跨国公司和国家各部门都要帮助提高“国际胜任力”，真正让中国的发展促进全世界的和平发展，真正为构建人类命运共同体做出贡献。

据了解，本届论坛聚焦留学人员如何在变化的格局中发挥“人才库”“智囊团”和“生力军”的作用，围绕留学归国人员如何抓住新兴的经济蓝海、留学人员如何突破海外人才政策收紧带来的挑战等议题展开研讨交流。中国留学人员创新创业论坛由欧美同学会（中国留学人员联谊会）主办，全球化智库承办，迄今为止已举办十四届。十余年间，近万名来自海内外的留学人员参加了论坛。

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