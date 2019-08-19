2020年全国硕士研究生招生考试10月10日起报名

人民网北京8月19日电 （记者 郝孟佳 实习生 黄钰霖）今天，教育部网站发布了《2020年全国硕士研究生招生考试公告》。公告确定，2020年全国硕士研究生招生考试网上报名时间为2019年10月10日至10月31日（每天9:00-22:00）。初试时间为2019年12月21日至12月22日（每天上午8:30-11:30，下午14:00-17:00）。

公告称，超过3小时的考试科目在12月23日进行（起始时间8:30，截止时间由招生单位确定，不超过14:30）。

具体科目考试时间为：

12月21日上午 思想政治理论、管理类联考综合能力；12月21日下午 外国语；

12月22日上午 业务课一；12月22日下午 业务课二；

12月23日 考试时间超过3小时的考试科目，每科考试时间一般为3小时；建筑设计等特殊科目考试时间最长不超过6小时。

公告表明，所有参加硕士研究生招生考试的考生均须进行网上报名，并到报考点现场确认网报信息、采集本人图像等相关电子信息，同时按规定缴纳报考费。

网上报名时间为2019年10月10日至10月31日，每天9:00-22:00。预报名时间为2019年9月24日至9月27日，每天9:00-22:00。

报名期间，考生可自行修改网上报名信息或重新填报报名信息。为避免多占考位，影响其他考生报考，一名考生只能保留一条有效报名信息。

考生报名时只填报一个招生单位的一个专业。待考试结束，教育部公布考生进入复试的初试成绩基本要求后，考生可通过“研招网”调剂服务系统了解招生单位的调剂办法、计划余额等信息，并按相关规定自主多次平行填报多个调剂志愿。

报名期间将对考生学历（学籍）信息进行网上校验，考生可上网查看学历（学籍）校验结果。考生也可在报名前或报名期间自行登录“中国高等教育学生信息网”查询本人学历（学籍）信息。未能通过学历（学籍）网上校验的考生应在招生单位规定时间内完成学历（学籍）核验。

考生现场确认时应提交本人居民身份证、学历学位证书（应届本科毕业生持学生证）和网上报名编号，由报考点工作人员进行核对。报考“退役大学生士兵”专项硕士研究生招生计划的考生还应提交本人《入伍批准书》和《退出现役证》原件或复印件。

2019年12月14日至12月23日，考生可凭网报用户名和密码登录“研招网”自行下载打印《准考证》。《准考证》使用A4幅面白纸打印，正、反两面在使用期间不得涂改或书写。考生凭下载打印的《准考证》及有效居民身份证参加初试和复试。

为帮助考生了解招生政策，各研究生招生单位将于9月19日至23日在“研招网”上开展2020年全国硕士研究生招生宣传咨询周活动，届时有关研究生招生单位将在线回答广大考生提问。

(责编：郝孟佳、熊旭)