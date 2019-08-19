关于开展网络直播风险防控培训班的通知（第一期）

近年来，网络直播产业高速发展，吸引了数亿用户的关注和参与。然而，因在直播中发表违法违规内容、不当言论等，多个知名主播被封禁，平台受到惩处。如何把好直播内容安全关，共同营造风清气正的网络环境，是业界共同关注的课题。

为积极落实习近平总书记关于网络安全和信息化发展的重要指示精神，构建清朗的网络生态，提升互联网从业管理者内容风控意识及管理水平，人民网信息技术有限公司推出“网络直播风险防控培训班”课程。

课程面向社会招生，形式为线下集中授课。培训结束后将进行考试，通过考试的人员将获得《互联网内容风控培训合格证书》。

一、课程信息

时间：9月11日、12日（两天全天）

地点：厦门市软件园二期

费用：4500元/人（不包含交通费、住宿费、课程外其它费用及个人消费）

二、课程讲师

培训班拟邀请主管部门相关领导、人民网资深培训师、行业内专家等授课。

三、课程内容

培训时间 课程要点 第一天 上午 1、网络直播最新监管政策详析 2、网络直播的导向意识与导向管理 下午 1、网络直播平台和公会如何建立审核机制降低风险 2、违规分级以及应对措施须知 3、审核尺度把握的方法 第二天 上午 1、舆论环境变化以及监管策略趋势解读 2、行业内容风险案例盘点：原因详析及启示 下午 1、直播内容高危领域与安全领域详析 2、网红的塑造过程及互动方式 2、培训考试

四、证书申请及管理

参加培训并完成全部课程，经考试合格后，将获得《互联网内容风控培训合格证书》，该证书在考试结束后30个工作日内发放。

五、报名咨询方式

1、凡参加培训的同志，请按要求填写报名回执表，在报名截止日期前发送至报名邮箱，如已付款，请连同汇款凭证一同发送。

2、报名咨询电话：010-65363713 冯老师

3、报名邮箱：crmt@people.cn

附：“网络直播风险防控培训班”报名回执表

人民网信息技术有限公司

2019年8月16日

(责编：李依环、熊旭)